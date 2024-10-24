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ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة فى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو 2023 - جريدة البورصة

10/24/2024 2:43:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ‏”Living Yards” للتطوير العقارى تطرح مشروع“Solay” “مدينة مصر” توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمرانى مع“زهراء المعادى” 3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراض“الرابية” بمدينة الشروق

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.1% على أساس شهري، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2023.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 738 ألف وحدة خلال سبتمبر، ارتفاعًا من قراءة أغسطس البالغة 709 آلاف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 719 ألف وحدة.

وأوضح التقرير الصادر الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 6.3%، مقارنة بقراءة سبتمبر 2023 البالغة 694 ألف وحدة.

وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 426.3 ألف دولار، في مقابل المتوسط البالغ 410.9 ألف دولار في أغسطس، ومقارنة بنحو 426.1 ألف دولار قبل عام.

وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 470 ألفًا في نهاية سبتمبر، وهو ما يعادل عرض 7.6 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108816523

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