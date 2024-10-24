ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة فى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو 2023 - جريدة البورصة

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ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.1% على أساس شهري، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2023.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 738 ألف وحدة خلال سبتمبر، ارتفاعًا من قراءة أغسطس البالغة 709 آلاف وحدة، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تسجيل 719 ألف وحدة.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء، أن مبيعات المنازل الجديدة تعتبر مرتفعة بنسبة 6.3%، مقارنة بقراءة سبتمبر 2023 البالغة 694 ألف وحدة.
وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة خلال الشهر الماضي 426.3 ألف دولار، في مقابل المتوسط البالغ 410.9 ألف دولار في أغسطس، ومقارنة بنحو 426.1 ألف دولار قبل عام.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 470 ألفًا في نهاية سبتمبر، وهو ما يعادل عرض 7.6 شهر بوتيرة المبيعات الحالية.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816523
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