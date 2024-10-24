تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات بورصات الخليج ما بين الارتفاع والانخفاض عند إغلاق التعاملات اليوم الخميس، الأسبوع ، متأثرة بالتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى خلفية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ففي الرياض .. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا بواقع 15.71 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 11886.06 نقطة من خلال حجم تداولات 4.3 مليار ريال فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 768 ، حيث ارتفعت أسعار أسهم 59 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 161 شركة.

موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية بواقع 438.38 نقطة ليقفل عند مستوى 26818.29 نقطة وبتداولات 63 مليون ريال وبكمية أسهم 6 ملايين سهم.

وفي أبوظبي، تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث بلغت خسائر سوق دبي المالي 1.649 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 4 مليارات درهم بإجمالي خسائر بلغت 5.649 مليار درهم ، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 24.352 مليار درهم توزعت على 29.368 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.004 % ليصل إلى مستوى 4464 نقطة، وسط تعاملات بحجم 122.060 مليون سهم بقيمة 333.303 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 9195 نقطة وسط تعاملات بحجم 8.019 مليار سهم بقيمة 24.019 مليار درهم.

وفي الكويت، تراجع مؤشرا السوق الأول و”العام” بنسبة 0.24% و0.02% على الترتيب بينما ارتفع“الرئيسي” بـ0.98%، و”الرئيسي 50′′ بـ1.17% قياسا بتعاملات أمس الأربعاء.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 67.8 مليون دينار، وزعت على 404.92 مليون سهم، بتنفيذ 19.66 ألف صفقة، في الوقت الذي شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ6.99%، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ0.40%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وفي الدوحة، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم منخفضا بواقع 14.78 نقطة، أي بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 10400.50 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 129 مليونا و653 ألفا و853 سهما، بقيمة 370 مليونا و104 آلاف و708.844 ريال، نتيجة تنفيذ 13346 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التعاملات أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و573 مليونا و56 ألفا و349.230 ريال مقابل 611 مليارا و477 مليونا و967 ألفا و841.150 ريال، في الجلسة السابقة

وفي المنامة، أُغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.001.78 بارتفاع قدره 11.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائدا لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات..كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 786.65 نقطة محافظًا على مستوى إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و473 ألفًا و222 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 584 ألفًا و247 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.40% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وفي مسقط، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة“مسقط 30” تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع مرتفعًا 0.4 % بإقفاله عند مستوى 4825.64 نقطة، رابحًا 19.15 نقطة مقارنة بمستوياته في جلسة الأمس ، ودعم المؤشر العام ارتفاع مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول بنسبة 0.27 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 35.32 مليون ورقة مالية مقابل 18.45 مليون سهم بالجلسة السابقة فيما ارتفعت قيمة التداولات إلى 4.42 مليون ريال، مقارنةً بنحو 4.22 مليون ريال جلسة أمس.

المصدر: