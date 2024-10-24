تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات بورصات الخليج ما بين الارتفاع والانخفاض عند إغلاق التعاملات اليوم الخميس، ختام تعاملات
الأسبوع ، متأثرة بالتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى خلفية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ففي الرياض .. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا بواقع 15.71 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 11886.06 نقطة من خلال حجم تداولات 4.3 مليار ريال فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 768 مليون سهم ، حيث ارتفعت أسعار أسهم 59 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 161 شركة.
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وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية بواقع 438.38 نقطة ليقفل عند مستوى 26818.29 نقطة وبتداولات 63 مليون ريال وبكمية أسهم 6 ملايين سهم.
وفي أبوظبي، تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، حيث بلغت خسائر سوق دبي المالي 1.649 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 4 مليارات درهم بإجمالي خسائر بلغت 5.649 مليار درهم ، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 24.352 مليار درهم توزعت على 29.368 ألف صفقة.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.004 % ليصل إلى مستوى 4464 نقطة، وسط تعاملات بحجم 122.060 مليون سهم بقيمة 333.303 مليون درهم.
كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 9195 نقطة وسط تعاملات بحجم 8.019 مليار سهم بقيمة 24.019 مليار درهم.
وفي الكويت، تراجع مؤشرا السوق الأول و”العام” بنسبة 0.24% و0.02% على الترتيب بينما ارتفع“الرئيسي” بـ0.98%، و”الرئيسي 50′′ بـ1.17% قياسا بتعاملات أمس الأربعاء.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 67.8 مليون دينار، وزعت على 404.92 مليون سهم، بتنفيذ 19.66 ألف صفقة، في الوقت الذي شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ8 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ6.99%، بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ0.40%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
وفي الدوحة، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم منخفضا بواقع 14.78 نقطة، أي بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 10400.50 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 129 مليونا و653 ألفا و853 سهما، بقيمة 370 مليونا و104 آلاف و708.844 ريال، نتيجة تنفيذ 13346 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت خلال التعاملات أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و573 مليونا و56 ألفا و349.230 ريال مقابل 611 مليارا و477 مليونا و967 ألفا و841.150 ريال، في الجلسة السابقة
وفي المنامة، أُغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.001.78 بارتفاع قدره 11.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائدا لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات..كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 786.65 نقطة محافظًا على مستوى إغلاقه السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و473 ألفًا و222 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 584 ألفًا و247 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.40% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وفي مسقط، أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة“مسقط 30” تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع مرتفعًا 0.4 % بإقفاله عند مستوى 4825.64 نقطة، رابحًا 19.15 نقطة مقارنة بمستوياته في جلسة الأمس ، ودعم المؤشر العام ارتفاع مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول بنسبة 0.27 %.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 35.32 مليون ورقة مالية مقابل 18.45 مليون سهم بالجلسة السابقة فيما ارتفعت قيمة التداولات إلى 4.42 مليون ريال، مقارنةً بنحو 4.22 مليون ريال جلسة أمس.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816522