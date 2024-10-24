صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو أنجولا بنسبة 2.4% في عام 2024 و2.8% في عام 2025، وكلاهما أقل من المتوسط الإقليمي.

ووفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن، فإن نمو أنجولا سيكون أقل من متوسط النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يبلغ 6ر3 بالمائة في عام 2024 و2ر4 بالمائة في عام 2025، وكذلك أقل من مجموعة الدول المصدرة للنفط، والتي تشمل نيجيريا وغينيا الاستوائية.

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ومن المتوقع أيضأ أن تتخلف أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط في المنطقة، عن غيرها من الدول المصدرة للنفط، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 2.7% في عام 2024 و3.2% في عام 2025. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم في أنجولا مرتفعة، حيث تبلغ 28.4% في عام 2024 وتنخفض إلى 21.3% في عام 2025، في حين أن متوسط التضخم الإقليمي محدد عند 18.1% و12.3% على التوالي.

ومن بين الدول الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، من المتوقع أن تشهد الرأس الأخضر تباطؤًا طفيفًا من 5.1% في عام 2023 إلى 4.7% في عام 2024، بينما ستحافظ غينيا بيساو على نمو مستقر بنسبة 5%، ومن المتوقع أن تتعافى ساو تومي وبرينسيب من 0.4% في عام 2023 إلى 3.3% بحلول عام 2025.

في المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في موزمبيق من 5.4% في عام 2023 إلى 4.3% في السنوات القادمة، بينما تواجه غينيا الاستوائية ركودًا متوقعًا بنسبة 4.8% فى عام 2025. المصدر: