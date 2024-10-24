صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد
أنجولا بنسبة 2.4% في عام 2024 و2.8% في عام 2025، وكلاهما أقل من المتوسط الإقليمي.
ووفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن، فإن نمو أنجولا سيكون أقل من متوسط النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يبلغ 6ر3 بالمائة في عام 2024 و2ر4 بالمائة في عام 2025، وكذلك أقل من مجموعة الدول المصدرة للنفط، والتي تشمل نيجيريا وغينيا الاستوائية.
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ومن المتوقع أيضأ أن تتخلف أنجولا، ثاني أكبر منتج للنفط في المنطقة، عن غيرها من الدول المصدرة للنفط، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 2.7% في عام 2024 و3.2% في عام 2025. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم في أنجولا مرتفعة، حيث تبلغ 28.4% في عام 2024 وتنخفض إلى 21.3% في عام 2025، في حين أن متوسط التضخم الإقليمي محدد عند 18.1% و12.3% على التوالي.
ومن بين الدول الأفريقية الناطقة باللغة البرتغالية، من المتوقع أن تشهد الرأس الأخضر تباطؤًا طفيفًا من 5.1% في عام 2023 إلى 4.7% في عام 2024، بينما ستحافظ غينيا بيساو على نمو مستقر بنسبة 5%، ومن المتوقع أن تتعافى ساو تومي وبرينسيب من 0.4% في عام 2023 إلى 3.3% بحلول عام 2025.
في المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في موزمبيق من 5.4% في عام 2023 إلى 4.3% في السنوات القادمة، بينما تواجه غينيا الاستوائية ركودًا متوقعًا بنسبة 4.8% فى عام 2025. المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816521
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