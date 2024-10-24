ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع صندوق النقد يتوقع نمو أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية، في ظل صدور بيانات اقتصادية أظهرت تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع لأدنى مستوى في 44 شهرًا.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 518.9 نقطة، بعدما لامس المؤشر الأوروبي 522.5 نقطة، في ظل انخفاض قطاعي المرافق والبنوك.

بينما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% عند 8269 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% تقريبًا عند 7503 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.35% ليغلق عند 19443 نقطة.

وعقب إعلان نتائج أعمال قوية خلال الربع الثالث، ارتفع سهم بنك“باركليز” البريطاني بنسبة 4.15%، فيما زاد سهم صانعة السيارات الفرنسية“رينو” بنسبة 4.75%، وقفز سهم“تسلا” المدرج في فرانكفورت بنسبة 18.8%.

وبحسب القراءة الأولية لشهر أكتوبر في مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين، مع تسجيل نشاط التصنيع أعلى مستوى في 5 أشهر.

وفي أكبر اقتصادات منطقة العملة الموحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 42.6 نقطة من 40.6 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 40.7 نقطة، كما زاد نشاط الخدمات إلى 51.4 نقطة من 50.6 نقطة، خلافًا لتوقعات باستقراره.

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