Thursday, 24 October 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية - جريدة البورصة

10/24/2024 2:43:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية، في ظل صدور بيانات اقتصادية أظهرت تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع لأدنى مستوى في 44 شهرًا.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 518.9 نقطة، بعدما لامس المؤشر الأوروبي 522.5 نقطة، في ظل انخفاض قطاعي المرافق والبنوك.

بينما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% عند 8269 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% تقريبًا عند 7503 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.35% ليغلق عند 19443 نقطة.

وعقب إعلان نتائج أعمال قوية خلال الربع الثالث، ارتفع سهم بنك“باركليز” البريطاني بنسبة 4.15%، فيما زاد سهم صانعة السيارات الفرنسية“رينو” بنسبة 4.75%، وقفز سهم“تسلا” المدرج في فرانكفورت بنسبة 18.8%.

وبحسب القراءة الأولية لشهر أكتوبر في مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين، مع تسجيل نشاط التصنيع أعلى مستوى في 5 أشهر.

وفي أكبر اقتصادات منطقة العملة الموحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 42.6 نقطة من 40.6 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 40.7 نقطة، كما زاد نشاط الخدمات إلى 51.4 نقطة من 50.6 نقطة، خلافًا لتوقعات باستقراره.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108816520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث