ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
سهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز
للتراجع صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد
أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية، في ظل صدور بيانات اقتصادية أظهرت تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع لأدنى مستوى في 44 شهرًا.
وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 518.9 نقطة، بعدما لامس المؤشر الأوروبي 522.5 نقطة، في ظل انخفاض قطاعي المرافق والبنوك.
بينما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.15% عند 8269 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% تقريبًا عند 7503 نقاط، وأضاف“داكس” الألماني 0.35% ليغلق عند 19443 نقطة.
وعقب إعلان نتائج أعمال قوية خلال الربع الثالث، ارتفع سهم بنك“باركليز” البريطاني بنسبة 4.15%، فيما زاد سهم صانعة السيارات الفرنسية“رينو” بنسبة 4.75%، وقفز سهم“تسلا” المدرج في فرانكفورت بنسبة 18.8%.
وبحسب القراءة الأولية لشهر أكتوبر في مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين، مع تسجيل نشاط التصنيع أعلى مستوى في 5 أشهر.
وفي أكبر اقتصادات منطقة العملة الموحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 42.6 نقطة من 40.6 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 40.7 نقطة، كما زاد نشاط الخدمات إلى 51.4 نقطة من 50.6 نقطة، خلافًا لتوقعات باستقراره.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.