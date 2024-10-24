النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض فى جلسة متقلبة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات “حديد عز”: اتفاقيات التنقيب عن البترول ضمن خطة الحكومة لإشراك القطاع الخاص “المصرى للشئون الخارجية” يناقش مستقبل دعم مبادرة الهيدروجين

محت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للانخفاض في جلسة متقلبة للغاية خلال تعاملات الخميس، حيث يحاول المستثمرون تقييم الآثار المحتملة لاستمرار اضطرابات الشرق الأوسط على إمدادات الخام، في الوقت الذي يشعرون بالقلق فيها بشأن آفاق الطلب.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.90% أو 68 سنتًا إلى 74.28 دولار للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو 71 سنتًا إلى 70.08 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% الأربعاء، عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، والتي كشفت عن ارتفاع بمقدار 5.5 مليون برميل في مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتراجع إلى أقل من 4% ما لم تنفذ بكين إصلاحات لتعزيز الاستهلاك المحلي، ويقارن ذلك بتوقعات الصندوق الأساسية البالغة 4.5% لعام 2025.

مع ذلك، قالت شركة“وود ماكنزي” في تقرير لها، إن الطلب الصيني على السوائل النفطية سينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وهي أكبر وتيرة زيادة في العالم.

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