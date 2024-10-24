النفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض فى جلسة متقلبة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات “حديد عز”: اتفاقيات التنقيب عن البترول ضمن خطة الحكومة لإشراك القطاع الخاص “المصرى للشئون الخارجية” يناقش مستقبل دعم مبادرة الهيدروجين
محت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للانخفاض في جلسة متقلبة للغاية خلال تعاملات الخميس، حيث يحاول المستثمرون تقييم الآثار المحتملة لاستمرار اضطرابات الشرق الأوسط على إمدادات الخام، في الوقت الذي يشعرون بالقلق فيها بشأن آفاق الطلب.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.90% أو 68 سنتًا إلى 74.28 دولار للبرميل.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو 71 سنتًا إلى 70.08 دولار للبرميل.
ويأتي ذلك بعدما هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% الأربعاء، عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، والتي كشفت عن ارتفاع بمقدار 5.5 مليون برميل في مخزون الخام خلال الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتراجع إلى أقل من 4% ما لم تنفذ بكين إصلاحات لتعزيز الاستهلاك المحلي، ويقارن ذلك بتوقعات الصندوق الأساسية البالغة 4.5% لعام 2025.
مع ذلك، قالت شركة“وود ماكنزي” في تقرير لها، إن الطلب الصيني على السوائل النفطية سينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وهي أكبر وتيرة زيادة في العالم.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.