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سهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع - جريدة البورصة

10/24/2024 2:43:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025 تباين مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم

انخفض سهم آي بي إم“IBM” خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان شركة البرمجيات عن نتائج أعمال مخيبة للآمال بسبب انخفاض إنفاق عملائها على المشاريع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وهبط السهم بنسبة 6.70% أو بمقدار 15.55 دولار إلى 217.20 دولار، بعدما تراجع إلى 216.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقاد سهم“آي بي إم”، خسائر“داو جونز” الصناعي خلال تعاملات اليوم، حيث تترجم كل حركة بقيمة دولار واحد في أحد الأسهم الثلاثين المكونة للمؤشر إلى تغير قدره 6.57 نقطة في مستواه.

وقالت الشركة عقب إغلاق الأربعاء، إنها سجلت صافي خسارة بقيمة 330 مليون دولار، أو 36 سنتًا للسهم، خلال الربع الثالث، مقارنة بصافي دخل بلغ 1.70 مليار دولار، أو 1.84 دولار للسهم قبل عام.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 14.97 مليار دولار، وذلك أقل من التقديرات البالغة 15.07 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108816517

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