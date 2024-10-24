سهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع - جريدة البورصة

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انخفض سهم آي بي إم“IBM” خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان شركة البرمجيات عن نتائج أعمال مخيبة للآمال بسبب انخفاض إنفاق عملائها على المشاريع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وهبط السهم بنسبة 6.70% أو بمقدار 15.55 دولار إلى 217.20 دولار، بعدما تراجع إلى 216.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقاد سهم“آي بي إم”، خسائر“داو جونز” الصناعي خلال تعاملات اليوم، حيث تترجم كل حركة بقيمة دولار واحد في أحد الأسهم الثلاثين المكونة للمؤشر إلى تغير قدره 6.57 نقطة في مستواه.
وقالت الشركة عقب إغلاق الأربعاء، إنها سجلت صافي خسارة بقيمة 330 مليون دولار، أو 36 سنتًا للسهم، خلال الربع الثالث، مقارنة بصافي دخل بلغ 1.70 مليار دولار، أو 1.84 دولار للسهم قبل عام.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 14.97 مليار دولار، وذلك أقل من التقديرات البالغة 15.07 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816517
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