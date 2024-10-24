البرازيل وتغيرٌ في عادة شراء زيت الزيتون

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – غَيَّرَ البرازيليون العادة في شراء زيت الزيتون بهدف جعل هذا الغذاء ضمن امكانياتهم أو ميزانياتهم والسبب يعود في ذلك للارتفاع في الأسعار خلال السنتين الماضيتين. هذا هو تصور السيدة ريتا باسي رئيسة الرابطة البرازيلية لمنتجي ومستوردي وتجار زيت الزيتون (Oliva ).

وأكدت ريتا قائلة:“لقد بدأت الشركات بالقيام بأشياء مختلفة، فالكثير منها قد تبنت القيام بالتعبئة المتوسطة. حيث كان هناك زجاجات 500 مل 250 مل، فقاموا بصناعة زجاجة وسطية بين الاثنتين”. وترى ريتا انه خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، فقد استمر المستهلك البرازيلي بشراء الزيت إلا أنه اختار المنتج ذو الكمية الأقل.“فمثلاً الشخص الذي كان يشتري 4 زجاجات من الزيت شهرياً، قام بشراء كميات أقل من ذلك”.

ريتا باسي رئيسة الرابطة البرازيلية لمنتجي ومستوردي وتجار زيت الزيتون – Oliva تحذر المستهلكين من الاحتيال.

إن موسم قطاف الزيتون الذي بدأ في البلدان المنتجة هذا الشهر يأتي بتوقعات بانخفاض في الاسعار كونها ستكون بطبيعة الحال أعلى من السنوات الأخيرة. وأضافت ريتا متحدثة كذلك بأنها لا تتوقع عودة إلى المعدلات السابقة في عروض الاسعار فقالت:“إن هذا المحصول سيكون أكبر وسينعكس هذا بدوره على سعر زيت الزيتون”.

كما أشارت ريتا باسي إلى أن الارتفاع في أسعار زيت الزيتون لا يحدث فقط في البرازيل وإنما في العالم ككل، كما تشهد منتجات أخرى ارتفاعاً في أسعارها كذلك. ويعزى الارتفاع في زيت الزيتون إلى ضعف محصولي الزيتون، في محصولي 2022/2023 و2023/2024، وذلك بسبب الجفاف الذي حدث في الدول المنتجة. تقول ريتا:“إذا كان لديك القليل من ثمرة الزيتون، فهذا يعني أنه سيكون لديك القليل من زيت الزيتون، وبالتالي من الواضح أن هذا سيؤثر بشكل مباشر على السعر”.

تحذر رئيسة Oliva المستهلكين الذين يبحثون عن المنتج الأقل سعراً حيث قالت محذرة من عمليات الاحتيال:“كونوا حذرين عند الشراء لا تثقوا بالأسعار المنخفضة جداً، فلا وجود لمعجزة. قوموا بشراء العلامات التجارية التي تعرفونها مسبقاً اللواتي اعتدتم عليها”.

كما أكدت ريتا بأن البرازيليون يشترون زيت الزيتون على مدار العام، لكن المنتج لا يزال يشهد استهلاكاً موسمياً في البلاد. والجدير بالذكر بأن عملية شراء الكمية الأكبر من زيت الزيتون في البرازيل تتم بشكل رئيسي في عيد الفصح

خلال الاشهر الاولى من العام، أو في عيد الميلاد في نهاية العام، والسبب يعود إلى الأطباق التي يعدها السكان عادة لهذه الاحتفالات، من بينها سمك القد في عيد الفصح والديك الرومي في عيد الميلاد.

من جهة اخرى، تظهر بيانات المجلس الدولي للزيتون التي قدمتها ريتا باسي بان واردات البرازيل منن زيت الزيتون انخفضت 12.2% في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تموز/يوليو 2024 بالمقارنة مع نفس الأشهر من الموسم 2022/2023. حيث كانت بحجم 77 ألف طن وانخفضت إلى 67.7 ألف طن. حجم محصول الموسم السابق يعني مسبقاً انخفاضاً بالمقارنة مع الفترة السابقة عندما كانت الواردات البرازيلية من زيت الزيتون 83 ألف طن.

زيت الزيتون التونسي

وعندما سؤالها فيما إذا كانت فترة الاسعار المرتفعة هذه قد تكون لصالح موردين جدد لزيت الزيتون إلى البرازيل، ذكرت ريتا النمو الذي تحققه ريتا في هذا القطاع، علاوة على أن البلاد لا تبيع أحجاماً كبيرة جداً إلى السوق البرازيلية. وتعتقد ريتا بأن زيادة حضور الزيت التونسي في العالم لا تتعلق بسناريو عروض الاسعار الحالي وإنما هو توسع طبيعي.

وأضافت ريتا:” تبرز تونس في جميع أنحاء العالم وستكون لها حملة جيدة”. وأشارت إلى ان تونس كانت تبيع الكثير من زيت الزيتون البكر، لكنها تقوم حالياً بتقديم المنتج الجاهز بشكل أكبر. كما أشارت إلى علامة تجارية تونسية التي لديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة وقد دخلت اسبانيا كذلك حيث قالت:“من الصعب جداً تواجد مشاركون في سوق موحدة بالكامل، ناهيك عن إسبانيا التي تعد واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم

خبر صحفي

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