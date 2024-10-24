3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراض الرابية بمدينة الشروق

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم الدفعة الأولى لـ45 قطعة أرض بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق بعد توفيق أوضاعها، يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، والتي تم تسكينها عبر قرعات التسكين العلنية على المخطط التفصيلي المعتمد.

وأوضح محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثانية بالقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8) بلوك 4.

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ويوم الإثنين 4 نوفمبر سيتم تسليم القطع أرقام (15 – 16 – 17 – 18 – 20) بلوك 4.

ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر للقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16) بلوك 5.

ويوم الأربعاء 6 نوفمبر للقطع أرقام (3 – 4 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20) بلوك 6.

ويوم الخميس 7 نوفمبر للقطع أرقام (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17) بلوك 7.

وتم تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.

وأشار عبد المقصود، إلى أنه على العملاء الذين تم تسكينهم بالقطع المذكورة ضرورة مراجعة الإدارة العقارية بالجهاز قبل اليوم المحدد للتسليم لعمل التسويات المالية اللازمة لإجراءات كل من (تسليم الشيكات الآجلة لمن لم يسلمها – سداد المساحة الزائدة لمن لم يسدد).

وأكد دفع العمل خلال المرحلة القادمة والإعلان تباعاً عن جاهزية أكبر عددٍ من قطع الأراضي لتسليمها لأصحابها وتمكينهم نحو السير في إصدار تراخيص البناء اللازمة.