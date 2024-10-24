3 نوفمبر.. بدء تسليم الدفعة الأولى من أراض الرابية بمدينة الشروق

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم الدفعة الأولى لـ45 قطعة أرض بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق بعد توفيق أوضاعها، يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، والتي تم تسكينها عبر قرعات التسكين العلنية على المخطط التفصيلي المعتمد.
وأوضح محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التسليم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل بالمجاورة الثانية بالقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8) بلوك 4.
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ويوم الإثنين 4 نوفمبر سيتم تسليم القطع أرقام (15 – 16 – 17 – 18 – 20) بلوك 4.
ويوم الثلاثاء 5 نوفمبر للقطع أرقام (1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16) بلوك 5.
ويوم الأربعاء 6 نوفمبر للقطع أرقام (3 – 4 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20) بلوك 6.
ويوم الخميس 7 نوفمبر للقطع أرقام (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17) بلوك 7.
وتم تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.
وأشار عبد المقصود، إلى أنه على العملاء الذين تم تسكينهم بالقطع المذكورة ضرورة مراجعة الإدارة العقارية بالجهاز قبل اليوم المحدد للتسليم لعمل التسويات المالية اللازمة لإجراءات كل من (تسليم الشيكات الآجلة لمن لم يسلمها – سداد المساحة الزائدة لمن لم يسدد).
وأكد دفع العمل خلال المرحلة القادمة والإعلان تباعاً عن جاهزية أكبر عددٍ من قطع الأراضي لتسليمها لأصحابها وتمكينهم نحو السير في إصدار تراخيص البناء اللازمة.
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