مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمرانى مع زهراء المعادى

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.
وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم الشركتان معًا بتطوير مساحة 41.88 فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ نحو ست سنوات ومن المتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 11.4 مليار جنيه، وتبلغ حصة شركة مدينة مصر نسبة 64%، فيما تبلغ حصة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير نسبة 36%.
موضوعات متعلقة
ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة فى أمريكا لأعلى مستوى منذ مايو 2023 ”Living Yards” للتطوير العقارى تطرح مشروع“Solay” “مصر لتأمينات الحياة” تفوز بجائزة الابتكار عن حلول ILIS فى جوائز“كوروس 2024”
وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“نحرص دائمًا على توسيع محفظة أراضينا وإقامة مشروعات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ونؤمن بأن شراكتنا مع شركة زهراء المعادي ستساهم في خلق مجتمع عمراني متميز يضاهي أرقى المعايير العالمية وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.
وقالت المهندسة مشيرة كمال المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير:“مشاركتنا مع شركة مدينة مصر في هذا المشروع تتماشى مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة في تقديم حلول عقارية مبتكرة ومتطورة لمواكبة متطلبات السوق العقاري المصري، ونحن على ثقة أننا سنتمكن من تنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية، وذلك استنادا إلى خبرة الشركتين الطويلة في هذا المجال إلى جانب تطبيق أعلى المعايير العالمية في السوق المصري”.
MENAFN24102024000202011048ID1108816379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.