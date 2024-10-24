مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمرانى مع زهراء المعادى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم الشركتان معًا بتطوير مساحة 41.88 فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ نحو ست سنوات ومن المتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 11.4 مليار جنيه، وتبلغ حصة شركة مدينة مصر نسبة 64%، فيما تبلغ حصة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير نسبة 36%.

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وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“نحرص دائمًا على توسيع محفظة أراضينا وإقامة مشروعات متنوعة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ونؤمن بأن شراكتنا مع شركة زهراء المعادي ستساهم في خلق مجتمع عمراني متميز يضاهي أرقى المعايير العالمية وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.

وقالت المهندسة مشيرة كمال المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير:“مشاركتنا مع شركة مدينة مصر في هذا المشروع تتماشى مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة في تقديم حلول عقارية مبتكرة ومتطورة لمواكبة متطلبات السوق العقاري المصري، ونحن على ثقة أننا سنتمكن من تنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية، وذلك استنادا إلى خبرة الشركتين الطويلة في هذا المجال إلى جانب تطبيق أعلى المعايير العالمية في السوق المصري”.