‏Living Yards للتطوير العقارى تطرح مشروع Solay

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة Living Yards للتطوير العقارى مشروع Solay فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تصل إلى 31 فدانًا.
وقالت الشركة فى بيان:“يأتى طرح المشروع الجديد بالتزامن مع دخول Living Yards فى شراكة استراتيجية مع شركة AKD المتخصصة فى استشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى، بهدف الاستفادة من خبرات AKD لدعم وتطوير وضمان تحقيق رؤية Living Yards، لاستكمال مسيرتها فى السوق العقارى المصرى”.
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وقال أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة Living Yards:“نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومتنوعة، يعكس إطلاق هذا المشروع الجديد بمدينة القاهرة الجديدة التزامنا بتلبية توقعات عملائنا، وشراكتنا مع AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى ستمكننا من تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، واستكمال مسيرة الشركة فى تنفيذ مشاريع مميزة تلبى احتياجات السوق العقارى المصرى وتحقيق رؤية الدولة فى التنمية العمرانية”.
وقال عمرو القاضى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى:“نحن متحمسون للعمل مع Living Yards، وهدفنا هو تقديم حلول استشارية وخدمات إدارية وإعادة هيكلة تساهم فى نجاح وتعزيز النمو المستدام للشركة فى السوق العقارى”.
وأوضح أندرو إيهاب مدير المبيعات بشركة Living Yards، أن مشروع Solay يولى الأولوية للحياة الخضراء، حيث تبلغ المساحة البنائية 20% فقط من إجمالى مساحة المشروع، بينما تم تخصيص 80% من المساحة المتبقية للمساحات الخضراء المفتوحة.
ويتمتع مشروع Solay بموقع حيوى فى قلب القاهرة الجديدة، حيث يوفر سهولة الوصول إلى أهم مراكز المدينة وأحيائها الحيوية، حيث يقع المشروع على بعد دقيقة واحدة من النادى الأهلى، و3 دقائق من محور بن زايد، و4 دقائق من الطريق الدائرى الشرقى، و25 دقيقة من مطار القاهرة الدولى.
ويوفر Solay مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية لتلبية احتياجات الحياة المختلفة، بما فى ذلك تاون هاوس تتراوح مساحاتها بين 240 و268 متر مربع، وفيلات مزدوجة على مساحة 311 متر مربع، وفيلات مستقلة بمساحة 321 متر مربع.
ويوفر مجتمع Solay العديد من المرافق الراقية وتشمل نادى اجتماعى، ومنطقة للأطفال، وصالة رياضية، وممرات للدراجات، ومنطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، ومنطقة للعناية الصحية، ومسطحات مائية، ومناطق استراحة، ومساحات خضراء واسعة.
وكانت Living Yards قد أعلنت عن أحدث مشاريعها Noir فى 1 شارع التسعين الجنوبى، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمزج بين الوحدات الإدارية والتجارية الفاخرة، ويضم مجموعة متنوعة من المكاتب والمتاجر والمطاعم الراقية، مما يجعله وجهة جذابة للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة عمل عصرية وراقية.
كما طرحت الشركة مشروع The Loft، وهو أول مشروعات الشركة، ويعد من أبرز المشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 فدانا، ويضم 900 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 78 و379 متر.
وحققت Living Yards تقدمًا كبيرًا فى إنشاءات المشروع حيث تسير الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول المقررة لها، وبدأت أعمال المبيعات.
كما تمتلك Living Yards مشروع The Loft Plaza وهو مشروع تجارى، على مساحة 13.5 ألف متر فى واحدة من أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من حى المال والأعمال، ويضم المشروع 200 وحدة، تتنوع ما بين وحدات تجارية، ومكاتب إدارية، ويشمل مجموعة متنوعة من المرافق مثل المتاجر والمطاعم.
ويوفر مشروع The Loft Capital Center، وهو مشروع تجارى متعدد الاستخدامات على مساحة 7 آلاف متر مربع، مساحات مخصصة للمكاتب الإدارية والوحدات التجارية فى العاصمة الإدارية، ومجهز بخدمات متطورة مثل قاعات الاجتماعات ومرافق أمنية لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة.
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