‏Living Yards للتطوير العقارى تطرح مشروع Solay

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة Living Yards للتطوير العقارى مشروع Solay فى مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تصل إلى 31 فدانًا.

وقالت الشركة فى بيان:“يأتى طرح المشروع الجديد بالتزامن مع دخول Living Yards فى شراكة استراتيجية مع شركة AKD المتخصصة فى استشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى، بهدف الاستفادة من خبرات AKD لدعم وتطوير وضمان تحقيق رؤية Living Yards، لاستكمال مسيرتها فى السوق العقارى المصرى”.

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وقال أيمن مرزوق، رئيس مجلس إدارة Living Yards:“نحن ملتزمون بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومتنوعة، يعكس إطلاق هذا المشروع الجديد بمدينة القاهرة الجديدة التزامنا بتلبية توقعات عملائنا، وشراكتنا مع AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى ستمكننا من تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، واستكمال مسيرة الشركة فى تنفيذ مشاريع مميزة تلبى احتياجات السوق العقارى المصرى وتحقيق رؤية الدولة فى التنمية العمرانية”.

وقال عمرو القاضى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة AKD لاستشارات إعادة الهيكلة وخدمات الإدارة والتطوير العقارى:“نحن متحمسون للعمل مع Living Yards، وهدفنا هو تقديم حلول استشارية وخدمات إدارية وإعادة هيكلة تساهم فى نجاح وتعزيز النمو المستدام للشركة فى السوق العقارى”.

وأوضح أندرو إيهاب مدير المبيعات بشركة Living Yards، أن مشروع Solay يولى الأولوية للحياة الخضراء، حيث تبلغ المساحة البنائية 20% فقط من إجمالى مساحة المشروع، بينما تم تخصيص 80% من المساحة المتبقية للمساحات الخضراء المفتوحة.

ويتمتع مشروع Solay بموقع حيوى فى قلب القاهرة الجديدة، حيث يوفر سهولة الوصول إلى أهم مراكز المدينة وأحيائها الحيوية، حيث يقع المشروع على بعد دقيقة واحدة من النادى الأهلى، و3 دقائق من محور بن زايد، و4 دقائق من الطريق الدائرى الشرقى، و25 دقيقة من مطار القاهرة الدولى.

ويوفر Solay مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية لتلبية احتياجات الحياة المختلفة، بما فى ذلك تاون هاوس تتراوح مساحاتها بين 240 و268 متر مربع، وفيلات مزدوجة على مساحة 311 متر مربع، وفيلات مستقلة بمساحة 321 متر مربع.

ويوفر مجتمع Solay العديد من المرافق الراقية وتشمل نادى اجتماعى، ومنطقة للأطفال، وصالة رياضية، وممرات للدراجات، ومنطقة مخصصة للحيوانات الأليفة، ومنطقة للعناية الصحية، ومسطحات مائية، ومناطق استراحة، ومساحات خضراء واسعة.

وكانت Living Yards قد أعلنت عن أحدث مشاريعها Noir فى 1 شارع التسعين الجنوبى، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمزج بين الوحدات الإدارية والتجارية الفاخرة، ويضم مجموعة متنوعة من المكاتب والمتاجر والمطاعم الراقية، مما يجعله وجهة جذابة للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة عمل عصرية وراقية.

كما طرحت الشركة مشروع The Loft، وهو أول مشروعات الشركة، ويعد من أبرز المشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 فدانا، ويضم 900 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 78 و379 متر.

وحققت Living Yards تقدمًا كبيرًا فى إنشاءات المشروع حيث تسير الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول المقررة لها، وبدأت أعمال المبيعات.

كما تمتلك Living Yards مشروع The Loft Plaza وهو مشروع تجارى، على مساحة 13.5 ألف متر فى واحدة من أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من حى المال والأعمال، ويضم المشروع 200 وحدة، تتنوع ما بين وحدات تجارية، ومكاتب إدارية، ويشمل مجموعة متنوعة من المرافق مثل المتاجر والمطاعم.

ويوفر مشروع The Loft Capital Center، وهو مشروع تجارى متعدد الاستخدامات على مساحة 7 آلاف متر مربع، مساحات مخصصة للمكاتب الإدارية والوحدات التجارية فى العاصمة الإدارية، ومجهز بخدمات متطورة مثل قاعات الاجتماعات ومرافق أمنية لتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة.