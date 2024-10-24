شركة أبرا ترسي معايير جديدة قائمة على الابتكار والاستدامة في قطاع خدمات تجهيز المتاجر الفاخرة

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 23 اكتوبر 2024: كشفت أبرا، الشركة المتخصصة في مجال تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، عن نجاحها في ترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية، من خلال توفير مساحات داخلية راقية لأبرز علامات التجزئة الفاخرة على مستوى العالم. وتسعى الشركة المتميزة على صعيد الجودة والابتكار للاستفادة من ازدهار قطاع المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات.
وتشهد سوق تجهيز المتاجر الفاخرة في الدولة نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد على تجارب التسوق الغامرة في مراكز التسوق الراقية ووجهات التجزئة المتميزة. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة السوق من 16.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 32.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يتيح للشركة توظيف مكانتها الاستراتيجية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات العصرية للعلامات التجارية العالمية الفاخرة التي تسعى إلى إثبات حضورها في هذه البيئة التنافسية.
وانطلاقاً من دورها المهم في القطاع، تلتزم أبرا بتقديم حلول مبتكرة تعكس المتطلبات الفريدة والهوية الخاصة بعملائها. وتملك الشركة منشأة حديثة تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع، وهي أكبر مساحة مخصصة لتجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، كما يعمل لديها قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 350 مهنياً. وتستعين أبرا بعقود من الخبرة المعززة بأحدث التقنيات في السوق لتؤكد التزامها بتصميم مساحات داخلية للمتاجر تستقطب العملاء وتحول تجربة التسوق إلى رحلة تفاعلية غامرة.
وتعليقاً على الموضوع، قال أناند كومار، المدير الإداري لشركة أبرا: "نسعى إلى توظيف منهجية الابتكار لتحقيق رؤيتنا في الارتقاء بمعايير سوق المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات. ونلتزم، باعتبارنا شركة متكاملة، بتوفير حلول مخصصة تتوافق مع احتياجات شركائنا المتغيرة في هذه السوق دائمة التطور".
وإلى جانب تركيزها على قطاع المتاجر الفاخرة، تلتزم أبرا بالممارسات الصديقة للبيئة، وتتميز مشاريعها باعتماد المواد المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة، مثل استخدام الألواح الشمسية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الالتزام بالمسؤولية البيئية. وتحمل الشركة شهادة آيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية من مؤسسة تي يو في راينلاند، إضافة إلى تصنيفها من منصة إيكوفاديس ضمن أفضل 15% من الشركات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد التزامها بالممارسات المستدامة.
وبدورها، قالت إندو جوفيندان، المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة أبرا: "نلتزم بالأهداف العالمية والبيئية التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030. وتعزز أبرا مكانتها الرائدة في القطاع من خلال حلولها المبتكرة والصديقة للبيئة، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على خدمات الرفاهية المستدامة".
وتواصل أبرا التزامها بإرساء معايير جديدة في قطاع تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات، من خلال اعتمادها منهجية تجمع بين الابتكار والاستدامة والتميز. وتساهم المبادرات الاستراتيجية للشركة، إلى جانب مكانتها البارزة كمركز للفخامة، في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام والريادة في هذه السوق الحيوية.
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