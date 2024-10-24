مختبرات البرج تشارك في ملتقى الصحة العالمي 2024 في الرياض

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية ( الرياض ) 23 أكتوبر 2024:
في اطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، تشارك مختبرات البرج، كواحدة من أكبر شبكات المختبرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ملتقى الصحة العالمي الذي سيقام في الرياض.
ينطلق الملتقى يوم الاثنين 21 أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال المختبرات والرعاية الصحية.
ستستعرض مختبرات البرج أحدث حلولها وتقنياتها، لتؤكد من جديد ريادتها في تقديم خدمات تشخيصية متميزة في المنطقة . كما ستقدم أحدث التطورات والخدمات والابحاث الجديدة في مجال الرعاية الصحية، مثل خدمات الفحص الوراثي المتطورة. وسيتم الاعلان خلال الملتقى عن بعض الشراكات الجديدة مع مؤسسات عالمية في مجال الصحة، مما سيمكنهم من توسيع نطاق خدماتهم ورفع مستوى الجودة المقدمة للعملاء
ودعت مختبرات البرج زوار المعرض إلى زيارة جناحها المميز رقم (H3A-N40) للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول الطبية في مجال المختبرات وعلى رأسها وحدة المجهر الإلكتروني، وهي تقنية متقدمة في مجال التشخيص والبحث العلمي وهي الأولى في القطاع الصحي الخاص. كما سيتمكن الزوار من التعرف على خدمات أكبر مختبرين مرجعيين في المملكة، وهما المختبر المرجعي في الرياض والمختبر المرجعي في جدة.
وأوضح السيد / محمد مندر، المدير التنفيذي لمجموعة البرج التشخيصية، أن "مشاركة مختبرات البرج في ملتقى الصحة العالمي تأتي تأكيدًا على التزامنا بتحقيق رؤية المملكة 2030. نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم خدمات تشخيصية متميزة وتعزيز صحة المجتمع، في إطار سعينا المستمر لأن نكون الأفضل في تقديم الرعاية الصحية عبر مواكبة أحدث التطورات الطبية واستخدام أحدث التقنيات العالمية و نحن ملتزمون بالابتكار والتحول الرقمي والتطوير المستمر لتلبية احتياجات وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع"
وأضاف: " كما نحن ملتزمون بتطوير الكوادر الصحية الوطنية من خلال أكاديمية البرج، التي تهدف إلى تنشئة وتدريب جيل واعد في صناعة المختبرات الطبية، مما يسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي في المملكة.
وتعد مختبرات البرج شريكًا أساسيًا في النظام الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث تُعتبر مرجعًا تشخيصيًا لأكثر من 5,000 مستشفى ومركز طبي وعيادة، بالإضافة إلى شركات الأدوية. كما تخدم أكثر من 15,000 زائر يوميًا من خلال شبكة فروعها البالغ عددها 75 فرعًا والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
ومن خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي في الرياض تهدف مختبرات البرج إلى تعزيز التعاون المستمر مع الجهات المعنية وتوسيع نطاق خدماتها في مجال التشخيص المخبري. وتُعد هذه المشاركة فرصة مثالية للزوار لاكتشاف أحدث التطورات في مجال المختبرات والتشخيص، ومن المتوقع أن تكون دافعًا لتعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في القطاع الصحي.
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