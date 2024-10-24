تماشياً مع رؤية المغرب لمونديال 2030 منتجع "مازاغان" يثني على تطوير مجمع رياضي جديد في قطب مازاغان الحضري

(MENAFN
- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 23 أكتوبر 2024: يرحب منتجع "مازاغان" بالإعلان الأخير عن تطوير مجمع رياضي جديد ضمن مشروع قطب مازاغان الحضري، الذي يتماشى مع رؤية المغرب الطموحة لاستضافة كأس العالم 2030. مع استثمار قدره 500 مليون درهم، سيسهم هذا المشروع الذي يمتد على 47 هكتاراً في تعزيز بنية تحتية عالمية المستوى وتعزيز سياحة الرياضة في البلاد.
يقع المجمع الجديد بالقرب من منتجع "مازاغان"، ومن المتوقع أن يجذب انتباه العالم، مما يعزز من مكانة المنطقة كموقع رئيسي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية. في إطار التزامه بدعم التطورات التي تعزز القطاع السياحي المحلي، يرحب منتجع مازاغان بهذا المشروع كخطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمغرب في مجالات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاعتراف الدولي.
قال جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع "مازاغان": "يسعدنا الترحيب بهذا التطوير الرائد، الذي يتناغم مع التزامنا بتعزيز مجتمع نشط وحيوي. يُعد المجمع الرياضي إضافة قيمة لجهود المغرب في تعزيز البنية التحتية الرياضية العالمية."
سيستفيد هذا المشروع من موقعه الاستراتيجي بالقرب من منتجع "مازاغان"، مما يعزز السياحة المحلية والدولية عبر خلق تآزرات مفيدة. يُنتظر أن يلعب المجمع دوراً محورياً في التنمية الاستراتيجية لقطب مازاغان الحضري، مما يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
منتجع مازاغان يتطلع إلى رؤية نجاح هذا المشروع الذي يساهم في تحقيق رؤية المغرب لإنشاء مركز رياضي ديناميكي ومعترف به عالميًا.
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