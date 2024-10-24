"ميرا أيروسبيس" تعلن عن تطوير حمولتين للطائرات المسيرة عالية الارتفاع (HAPS) في طبقة الستراتوسفير

(MENAFN
- trailrunnerint) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2024 - أعلنت "ميرا أيروسبيس" التابعة لشركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تطوير حمولتين متقدمتين في مجال رصد الأرض والاتصالات صممتا خصيصاً للاستخدام على الطائرات المسيرة عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لشركة ميرا، وهي منصات تُحلق على ارتفاعات عالية تصل إلى طبقة الستراتوسفير.
توفّر الحمولة الأولى والمُخصصة لرصد الأرض صوراً وفيديوهات عالية الدقة ليلاً ونهاراً تتفوق على الامكانيات الحالية لرصد الأرض. ويمكن توظيف هذه القدرات في استخدامات مختلفة وتطبيقات متعددة، بما في ذلك مراقبة البيئة وإدارة الكوارث والتخطيط الحضري والزراعة وغيرها من المجالات، إذ تتيح الدقة الاستثنائية للصور بيانات لحظية عالية الجودة، مما يضمن تزويد صناع القرار بأفضل الرؤى الممكنة في الوقت المناسب.
في المقابل، توفر الحمولة الثانية والخاصة بالاتصالات امكانية توفير خدمة اتصالات ذات سعة عالية، حيث تستخدم لربط الأجهزة ونقل البيانات بين المنصات الجوية والأرضية، كما توفر امكانية توسيع شبكة الاتصالات الأرضية أو الفضائية في مناطق مخصصة حسب الحاجة وتعزيز الاتصال في الأماكن الخارجة عن نطاق التغطية. يوفّر هذا الحل المبتكر تطبيقات متعددة الاستخدام، لا سيما في حالات الطوارئ حيث يكون الاتصال الموثوق والسريع أمراً بالغ الأهمية.
بهذه المناسبة، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ"ميرا أيروسبيس": "نفخر بطرحنا لهذه الحمولات المتقدمة لتقديم حلول متكاملة وقدرات متنوعة وفريدة من نوعها، مما يمثل إنجازاً مهماً في قطاع الطائرات المسيرة والخدمات الجوية المقدمة. تُعد هذه الخطوة نقلةً كبيرةً في تذليل المعاضل باستخدام حلول مبتكرة للطائرات المسيرة عالية الارتفاع في ظل عدم حمولات مخصصة للاستخدام في طبقة الستراتوسفير. كما توفّر هذه الحمولات وصولاً غير مسبوق إلى بيانات رصد الأرض عالية الدقة والاتصالات الموثوقة، واستكشاف آفاق جديدة مؤكدةً التزامنا بالابتكار في مجال الطيران والفضاء."
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