مصرف الشارقة الإسلامي يحصل على جائزة الجودة من “دويتشه بنك” للتميز في المدفوعات الآلية (STP)

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة، 22/10/2024:
حصل مصرف الشارقة الإسلامي (SIB) على جائزة الجودة المرموقة من “دويتشه بنك” تقديرًا لأدائه المتميز في معالجة المدفوعات الآلية (STP). تُمنح هذه الجائزة للمصارف التي تحقق مستويات عالية من الجودة في تحويل الأموال المؤسسية والمدفوعات التجارية باليورو، مع القدرة على معالجتها تلقائيًا ومباشرة دون تدخل بشري.
تسلّم سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، جائزة التميز من السيدة نجمة سلمان، المدير التنفيذي المشارك ورئيس مشارك لمنطقة CEEMEA للنقد المؤسسي والتجارة في دويتشه بنك، بحضور السيدة لي لانغتون، من فريق خدمة العملاء للنقد المؤسسي والتجارة في دويتشه بنك، والسيد عثمان منصور، مدير ورئيس قسم النقد المؤسسي والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي في دويتشه بنك، إضافة إلى السيد حكم أبو زرور، رئيس العمليات التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي وفريق العمليات، وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا في مقر مصرف الشارقة الإسلامي بالشارقة.
الخدمات والتسهيلات المصرفية المتقدمة
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: “إن الفوز بهذه الجائزة هو دليل على نجاح المصرف والتزامه بتطبيق أعلى معايير الدقة والأمان والسرعة في تلبية متطلبات المدفوعات المالية المباشرة وتسهيل التحويلات المالية الخارجية. هذا يعزز في نهاية المطاف تجربة مصرفية متكاملة لعملائنا من المؤسسات والأفراد.”
وأضاف: “لقد أظهر مصرف الشارقة الإسلامي أداءً متقدمًا في المدفوعات التجارية والتحويلات بالعملات الأجنبية، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 99.8٪ في معالجة المدفوعات بدقة. هذا يعكس جهود المصرف المتواصلة في تطوير خدماته المصرفية وتسهيلاته كجزء من استراتيجيته الطموحة بالتعاون مع البنوك المحلية والعالمية المتصلة إلكترونيًا مع المصرف.”
من جانبه، أكد عثمان منصور من دويتشه بنك: “هذه الجائزة تمثل شهادة حقيقية على القدرات التشغيلية التي يقدمها مصرف الشارقة الإسلامي لعملائه. إن تحقيق نسبة نجاح تبلغ 99.8٪ هو إنجاز مذهل يبرز التزام المصرف بالتميز في تقديم الخدمات. ونحن في دويتشه بنك نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع مصرف الشارقة الإسلامي وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.”
الحفاظ على أعلى معايير الأداء
اتخذ مصرف الشارقة الإسلامي خطوات كبيرة لتعزيز كفاءة عملياته، وزيادة قدراته المؤسسية، وتقوية بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على أعلى معايير ومستويات الأداء في المعاملات بين البنوك، وتسهيل تنفيذها في جميع المراحل من خلال قنوات إلكترونية مبتكرة وآلية. هذا النهج يوفر للعملاء الوقت والجهد ويقلل من المخاطر المصرفية.
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