مجموعة من التطبيقات المتطورة التي تساعد في تعزيز القدرات البدنية خلال تحدي دبي للياقة

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دبي- الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2024: مع انطلاق الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، تشجع المدينة سكانها وزوارها مرة أخرى على ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميا على مدار 30 يوماً. ونسلط الضوء فيما يلي على التطبيقات الضرورية التي يمكن أن تساعد الجميع في تحقيق أهدافهم خلال هذا الشهر.
يستمر تحدي دبي للياقة في تعزيز الصحة واللياقة والقدرات البدنية للمشاركين من جميع الأعمار. ويتوفر خلال تحدي دبي للياقة هذا العام العديد من التطبيقات المتطورة التي تساعد الجميع على تحقيق الأهداف اليومية خلال فترة التحدي ومواصلة رحلة اللياقة البدنية بعدها. وتقدم دورة هذا العام من التحدي أجندة مليئة بالفعاليات وقرى اللياقة البدنية المجانية والأنشطة المجتمعية والأحداث الرائدة، ونسلط فيما يلي الضوء على بعض التطبيقات لمساعدتكم على تحقيق أهداف 30×30.
تطبيق WHOOP
يمكنكم تعزيز رحلتكم نحو مزيد من اللياقة البدنية من خلال جهاز وتطبيق WHOOP، وهو جهاز قابل للارتداء يتتبع الحالة البدنية والصحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويتميز الجهاز بعدم وجود أي شاشات أو مصادر للتشتيت، كما يمكن ربطه بتطبيق WHOOP الذي يعرض تأثير أسلوب الحياة على التعافي والنوم والتدريب والصحة يوماً بعد يوم. ويقدم WHOOP تحديثات فورية مفصلة عن الصحة واللياقة البدنية، ويجمع البيانات الحيوية الأكثر أهمية للصحة ليساعد المستخدم على تحقيق أهداف 30×30. ويمكن للمشاركين في تحدي دبي للياقة التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد، مع إمكانية توصيل الجهاز حتى باب المنزل مجاناً في خلال أربعة أيام من التسجيل.
تطبيق Technogym
يساعد تطبيق Technogym على تسهيل رحلة تعزيز اللياقة البدنية من خلال توفير أكثر من 2,000 تمرين يمكن تخصيصها حسب الطلب، مع التمرن تحت إشراف مدرب. وإذا لم يتمكن المشارك من حضور حصص التمارين، يتيح التطبيق التدرب في الهواء الطلق أو في البيت ومعرفة القياسات الحيوية للجسم مثل عدد نبضات القلب التي يعرضها التطبيق. ويوفر التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي إمكانية الانضمام إلى تحديات مع المستخدمين الآخرين ونشر النتائج على لوحة الإنجازات، إضافة إلى تقديم عبارات تحفيزية مع خطط مخصصة تتكيف مع التقدم المحرز في رحلة اللياقة البدنية، وهناك إمكانية الاستمتاع بجلسات التأمل وقراءة أحدث الأخبار ونصائح تعزيز الصحة وجودة الحياة. ويتوافق تطبيق Technogym مع الأجهزة الرائدة الأخرى وأجهزة تتبع معدل ضربات القلب. ويمكنكم تجربة النسخة التجريبية المجانية من التطبيق لمدة 60 يوماً أثناء تحدي دبي للياقة.
تطبيق Alo Moves
طرحت منصة الصحة وجودة الحياة الشاملة Alo Moves، الحائزة على جوائز ومالكة العلامة التجارية العالمية للملابس الرياضية Alo Yoga، تطبيقاً متطوراً يقدم منهجاً قابلاً للتخصيص حسب الطلب يساعد الجميع على تحقيق أهدافهم الصحية. ويوفر التطبيق أكثر من 4,000 حصة للتمارين مع برامج إرشادية في الحركة والتغذية والعناية الذاتية، ويساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم اليومية خلال تحدي دبي للياقة، سواء كان الشخص مبتدئاً أو محترفاً. وسيحصل المستخدمون خلال تحدي دبي للياقة هذا العام على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً وتخفيضا بنسبة 30 بالمئة على العضوية السنوية. حيث تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 12,99 دولاراً أمريكياً (47.7 درهماً)، فيما تصل قيمة الاشتراك السنوي إلى 90,99 دولاراً أمريكياً (334.16 درهماً) (بعد تخفيض 30%).
تطبيق ASICS Runkeeper
يعد تطبيق ASICS Runkeeper أداة ضرورية لتتبع اللياقة البدنية لجميع العدائين والمشاة والرياضيين الحريصين على رفع مستوى تدريبهم خلال تحدي دبي للياقة. ويوفر التطبيق تمارين قابلة للتخصيص وخطط تدريب شخصية تتناسب مع أهداف كل شخص، وذلك من خلال تتبع المسافة المقطوعة والسرعة والمسارات عبر جي بي إس. كما يعمل التطبيق على إلهام المستخدمين وتحفيزهم من خلال النصائح الصوتية وعرض التقدم المحرز من خلال البيانات التفصيلية. ويتضمن التطبيق أيضاً متتبعاً لعدد الخطوات ويتوافق بسهولة مع الأجهزة القابلة للارتداء مثل Apple Watch وGarmin. وخلال فترة تحدي دبي للياقة، تتوفر نسخة تجريبية من تطبيق Runkeeper Go™ premium لمدة 90 يوماً.
تطبيق BetterMe
بالنسبة للشركات التي تلتزم بدعم فرق عملها خلال تحدي دبي للياقة، يمثل تطبيق BetterMe For Business برنامجاً مناسباً للشركات مصمماً لتعزيز صحة فرق العمل. وتوفر هذه الخدمة الشاملة دعماً مخصصاً للصحة البدنية والنفسية، بما في ذلك التدريبات السريعة في المكتب، وجلسات التدريب الجماعية عبر تطبيق Zoom، وتمارين الوقاية من الإرهاق، وغيرها. ويمكن تعزيز صحة الفريق وإنتاجيته مع تقديم تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على الاشتراك السنوي باستخدام الرمز الترويجي DFC30OFF. أما على المستوى الفردي، فيقدم تطبيق BetterMe: Health Coaching مدرباً شخصياً مع خطط التمرين والتغذية والعلاج المعرفي تحت إشراف مدربين حقيقيين. وتساعد منصة BetterMe حالياً 150 مليون شخص على مستوى العالم، ويمكنها مساعدتكم في تحقيق أهداف 30×30. تتضمن المنصة مجموعة واسعة من التمارين المتنوعة، وخططاً للوجبات الغذائية، وأدوات لتتبع الطعام والسوائل. سجلوا الآن للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً خلال تحدي دبي للياقة باستخدام الرمز الترويجي DFC30، من أجل تعزيز صحتكم ورفع مستوى لياقتكم البدنية.
تطبيق Core Direction
يعتبر تطبيق Core Direction مدرباً للياقة البدنية شخصياً ومجانياً يدعم المستخدم في رحلته نحو تحسين اللياقة البدنية والصحة والسعادة. ويتميز التطبيق بتقديم نصائح يومية مميزة للمساعدة في تبني العادات الصحية، ويمكن أيضاً توصيله بجهاز تتبع معدل ضربات القلب أو جهاز قابل للارتداء وتسجيل عدد ضربات القلب النشطة ومسافات الجري والمشي. وإضافة إلى تسجيل النشاط وتحديد مواعيد للذهاب إلى الصالة الرياضية من خلال التقويم، يمكن أيضاً حجز فعاليات وأنشطة مئات الشركاء الداعمين على مستوى المدينة. يمكنكم الآن الانضمام إلى مستخدمي التطبيق والحصول على الإلهام من العديد من خبراء الرياضة واللياقة البدنية والعافية مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 مقطع فيديو تعليمي وتحفيزي عند الطلب. ويتتبع التطبيق أيضاً عادات النوم ويقدم العديد من تمارين التنفس والتأمل لتحسين النوم. ويقدم التطبيق خلال تحدي دبي للياقة تخفيضات بنسبة 33 بالمئة على الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر، مما يوفر وصولاً كاملاً إلى جميع ميزات المنصة مع إمكانية إضافة عدد غير محدود من الموظفين لتحقيق أهداف 30×30.
تطبيق Fitze
يمكن تحويل كل خطوة إلى مكافأة في تحدي دبي للياقة هذا العام مع تطبيق Fitze، التطبيق الذي يحوّل الحركة البسيطة المتمثلة في المشي إلى طريقة للحصول على المكافآت. فمن خلال تسجيل الخطوات، يمكن الحصول على مكافآت حصرية من أكثر من 100 علامة تجارية رائدة في الإمارات العربية المتحدة. انضموا إلى تحدي تسجيل أكبر عدد من الخطوات للحصول على فرصة للفوز بجوائز تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرحلات الدولية. كما يمكن تحدي الأصدقاء وأفراد العائلة، والتعرف على أصحاب أكبر عدد من الخطوات على لوحة الإنجازات، ومشاركة عدد الخطوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز الجميع على الانضمام إلى الحركة والنشاط. وهناك أيضاً سحوبات يومية للفوز بجوائز قيمتها نصف مليون درهم خلال تحدي دبي للياقة. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من الاشتراكات المخفضة والانضمام إلى تحدي المشي للفوز بسيارة ودخول السحب للحصول على فرصة للفوز براتب إضافي بقيمة 10,000 درهم.
ويمكن للشركات تعزيز المنافسة بين أفراد فريق العمل من خلال تحدي المشي وحساب عدد الخطوات على تطبيق Fitze، الذي يمنح المشاركين مكافآت على إنجازاتهم لتشجعيهم على مواصلة المشي. كما يمكن للشركات إطلاق التحديات الخاصة بها أو المشاركة في التحديات التي تجري بين أكثر من 200 شركة في الإمارات العربية المتحدة. وإضافة إلى تقديم المكافآت الحصرية، يتميز التطبيق بإمكانية جمع البيانات وعرضها على لوحة التحكم مما يتيح تتبع إنجازات الموظفين ومشاركتها وتعزيز وروح المنافسة بينهم طوال فترة التحدي.
مهرجان جارمين للياقة البدنية
تقدم شركة جارمين في تحدي دبي للياقة لهذا العام تطبيقاً شاملاً مصمماً لجميع مستخدمي الساعات الذكية للياقة البدنية. وسواء كنتم تستخدمون أجهزة جارمين أو آبل أو جوجل في الإمارات العربية المتحدة، يمكنكم المشاركة في التحدي الحصري الذي يقدمه التطبيق خلال تحدي دبي للياقة، حيث يمكن المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة تتضمن الجري وركوب الدراجات والسباحة وتحديات عدد الخطوات، أو اختيار المشاركة في أحدها أو بعضها. ويمكن لكل شخص متابعة التقدم المحرز ومشاركته من خلال التطبيق والاستمرار في التفوق على إنجازاته السابقة، ما يجعل رحلة اللياقة البدنية تستمر إلى ما بعد تحدي دبي للياقة. انضموا إلى التحدي اليوم للحصول على فرصة للفوز بمعدات اللياقة البدنية المميزة من جارمين وواصلوا تحسين حياتكم وتعزيز لياقتكم البدنية.
تطبيق Happier
Happier هو تطبيق لتمارين التأمل مصمم لمساعدتكم من خلال منهج مرن ومخصص مع تقديم نصائح أشهر المدربين على مستوى العالم. ويتميز التطبيق بنظام التسجيل الشهري الذي يتيح تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في تنفيذها. كما يضع التطبيق خطة مخصصة مع توصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يسهل استخدامها على الأجهزة المتحركة. ويُعد تطبيق Happier أداة رائعة يجب امتلاكها خلال تحدي دبي للياقة، حيث يدعم الصحة العامة من خلال تشجيع جلسات اليقظة اليومية كجزء من منهج متوازن وشامل للصحة والعافية. ويقدم التطبيق نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً مع تخفيض بنسبة 50 بالمئة على الاشتراك السنوي خلال تحدي دبي للياقة.
تطبيق HUAWEI Health
يعتبر هذا التطبيق رفيقاً متكاملاً للصحة واللياقة البدنية، حيث يوفر لكم كل ما تحتاجونه، سواء كنتم ترغبون في تعزيز اللياقة البدنية، أو متابعة الحالة الصحية، أو التحكم بالأجهزة الذكية القابلة للارتداء بسهولة. ويمكن للمستخدم الاحتفاظ ببياناته أو مشاركتها ضمن التحديات لتحفيز المستخدمين الآخرين طوال فترة التحدي. ويتوفر هذا التطبيق مجاناً، كما تقدم هواوي تخفيضات على مجموعة مختارة من الساعات الذكية طوال فترة تحدي دبي للياقة.
تطبيق LVL Wellbeing
يمكنكم الانضمام إلى مجموعات من عشاق اللياقة البدنية عبر تطبيق LVL Wellbeing من أجل مساعدتكم على تحقيق الأهداف خلال تحدي دبي للياقة، حيث يتميز هذا التطبيق الشامل لجودة الحياة بسهولة تتبع الأنشطة من خلال إدخال البيانات يدوياً أو الربط مع الأجهزة القابلة للارتداء والتسجيل التلقائي لجلسات التمرين. ويمكن للمستخدمين المشاركة في التحديات مع الآخرين أو ضمن فرق لتعزيز المنافسة بين الشركات ونشر النتائج على لوحات الإنجازات. ويتضمن التطبيق أكثر من 600 محتوى متنوع لتعزيز الصحة والعافية، بما في ذلك التمارين الرياضية واليوغا ومقاطع فيديو لتمارين الإحماء. كما يساعد على الحفاظ على الحماس والشغف من خلال التذكيرات والرسائل اليومية لتحقيق أهداف 30×30. وخلال تحدي دبي للياقة، يحصل الأعضاء على نسخة مجانية (والتي عادةً ما تتوفر بتكلفة 5 دولارات -18.36درهماً - شهرياً)، ويمكن للشركات التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً.
تطبيق Reebok Fitness
يعد تطبيق Reebok Fitness الرفيق المثالي للمشاركين في تحدي دبي للياقة، حيث يوفر التطبيق للأشخاص من جميع المستويات، المبتدئين والمحترفين، تدريبات مخصصة ونظاما لحساب الخطوات عبر جي بي إس وتتبع التقدم، إضافة إلى العديد من التحديات المشوقة، ويشجع المستخدمين على الالتزام بالتمارين اليومية والحفاظ على الروتين اليومي للياقة البدنية. إضافة إلى ذلك، يدعم التطبيق الجسم والعقل في الوقت نفسه، حيث يتضمن أقساماً إضافية للعافية والتغذية تقدم وصفات صحية وتمارين التأمل. يتوفر التطبيق مجاناً للمشاركين في تحدي دبي للياقة حتى نهاية عام 2024، ويمكنهم أيضاً الاستفادة من اشتراكات مخفضة لعام 2025.
تطبيق STEPPI
يمكن للشركات تشجيع أعضاء فرق العمل على تعزيز نشاطهم لإكمال أهدافهم اليومية مع القليل من المنافسة الودية. نعلم جميعاً أن ممارسة التمارين الرياضية تعزز الإنتاجية، لذلك يمكنكم تسجيل فرقكم في تطبيق STEPPI لخوض تحدي المشي على مستوى المدينة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر صحة خلال تحدي دبي للياقة هذا العام. يوفر التطبيق عضوية مخفضة تبدأ من 3,950 درهماً لعدد غير محدود من المستخدمين تجعل من السهل على الشركات تسجيل فرقها في قائمة الإنجازات على مستوى المدينة، بينما يمكن تصميم التحديات الخاصة للشركات بناءً على المتطلبات الخاصة بكل شركة من خلال برامج تبدأ من 5,950 درهماً.
تطبيق Body Coach من جو ويكس
خلال دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة، يقدم نجم اللياقة البدنية العالمي جو ويكس نسخة تجريبية مجانية من تطبيقه الشهير لمدة 30 يوماً، حيث يوفر للمستخدمين خططاً مخصصة للتمارين والوجبات لجميع مستويات اللياقة البدنية. انضموا إلى التحديات والتمارين الحية الأسبوعية واستمتعوا بالوصول إلى مجموعة من الوصفات الصحية التي تبقيكم على طريق العافية.
تطبيق VIWELL
تقدم VIWELL منصة رقمية شاملة مصممة لتحسين جودة حياة الموظفين ومشاركتهم من خلال توفير البيانات الصحية بصورة فورية. ويمكن للشركات استخدام هذه البيانات لبناء استراتيجيات تعزيز جودة حياة الموظفين وإنتاجيتهم. ألهموا فرقكم وعززوا مشاركتهم من خلال الأدوات التفاعلية مثل الألعاب والتحديات والمكافآت والخطط المخصصة لجودة الحياة التي تغطي الصحة البدنية والنفسية والعاطفية وإدارة الأموال. وتعمل VIWELL على تمكين الموظفين من النجاح طوال فترة تحدي دبي للياقة وما بعدها، من خلال ميزات مثل تتبع الصحة وإدارة الإجهاد والتطوير المهني وبرنامج مساعدة الموظفين (EAP). كما تقدم الشركة تخفيضا على الاشتراك بنسبة 45 بالمئة خلال تحدي دبي للياقة.
تطبيق Wellbees
تعتمد منصة Wellbees على قوة الروابط الاجتماعية لإنشاء مجموعات تمكّن الموظفين من التواصل مع الآخرين وخوض التحديات الهادفة وتبني العادات الصحية. وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى المحتوى عبر ثمانية مجالات أساسية لجودة الحياة: المجال الفكري والمالي والاجتماعي والبيئي والجسدي والروحي والعاطفي والمهني. كما تدعم الأهداف الصحية اليومية، ما يساعد أعضاء الفريق على البقاء على المسار الصحيح في رحلتهم في تحدي دبي للياقة، وتوفر أيضاً فرصاً لعقد جلسات فيديو فردية مع خبراء التغذية والأخصائيين النفسيين والمدربين الشخصيين، وتتعاون فرق خدمة العملاء المخصصة في Wellbees مع الموارد البشرية في الشركات لضمان تجربة سلسة وداعمة لجميع الموظفين. تبدأ الاشتراكات من 1,500 دولار (5,508.75 درهم).
تطبيق Your Fitness Coach
يمكن للمشاركين في تحدي دبي للياقة تسريع تحقيق أهدافهم بمساعدة تطبيق Your Fitness Coach، وهو تطبيق مجاني للأنشطة يتتبع عدد الخطوات ومعدلات حرق السعرات الحرارية. ويقدم التطبيق أيضاً تحديات مشوقة تتضمن ترتيباً للأشخاص الأعلى إنجازاً يمكن تخصيصها للخطوات أو السعرات الحرارية أو إجمالي النشاط اليومي، مما يضفي مزيداً من التنافس الودي على برامج التدريبات. ويمكن مزامنة التطبيق بسهولة مع أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء من خلال Apple Health أو Health Connect ومراقبة التقدم المحرز. وكلما زاد نشاط المستخدم، زاد ما يربحه من عملات Y، وهي عملة داخل التطبيق تتيح عمليات شراء أدوات اللياقة البدنية. يستعد التطبيق لتوفير إمكانية ربطه مباشرة مع الأجهزة القابلة للارتداء خلال تحدي دبي للياقة. يتوفر التطبيق مجانا، كما توجد إمكانية الاشتراك الذي يقدم للمستخدمين عضوية حصرية في مجموعة من الصالات الرياضية، إضافة إلى تخفيضات كبيرة خلال فترة تحدي دبي للياقة.
تطلق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة لتعزيز روح المجتمع، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، بلدية دبي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، مركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، ديكاثلون، دوبيزل، طيران الإمارات، بنك الإمارات دبي الوطني، اتصالات من &e، لاروش بوزيه، الميرا للتطوير العقاري، طلبات، ووب، شمال- كايت بيتش؛ والشركاء الرسميون: غرف دبي، مؤسسة الإمارات العامة للبترول؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي.
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