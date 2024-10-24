سلسلة أوبو Find X8 المزودة بنظام Hasselblad للكاميرا الرئيسية ستطرح قريباً في الأسواق العالمية

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Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر 2024: أعلنت أوبو (OPPO)، الشركة العالمية الرائدة في مجال ابتكار الأجهزة الذكية، عن جهازي Find X8 وFind X8 Pro المزودين بنظام Hasselblad للكاميرا الرئيسية الجديد كلياً إلى جانب مجموعة متنوعة من المميزات الفائقة.
وقال بيت لاو، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في أوبو:" نجحت سلسلة Find X8 في إرساء معيارٍ جديد لتحقيق جودة وتميّز الهواتف الذكية، حيث تجمع بين نظام Hasselblad المتفوق للكاميرا الرئيسية وأداء الجيل التالي، بالإضافة إلى تقنية البطارية المتطورة، ما يشكل قفزة نوعية على مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي من OPPO في إطار نظام ColorOS 15 . وتتميز سلسلة Find X8 بالنحافة الفائقة وخفة الوزن، فضلاً عن أدائها القوي للغاية في جميع الجوانب، حيث يتمتع هاتف Find X8 Pro بتقنيات التصوير الرائدة من خلال كاميرا فائقة التقنية، والتي تساهم في دفع حدود الصناعة من خلال خاصية تكبير الصورة Zoom المذهلة".
تلتزم OPPO من خلال تقديم تقنيات متطورة، بما في ذلك الأجهزة الحديثة وحلول البرمجيات المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، بتوفير أجهزة عالية الجودة لعدد أكبر من المستهلكين. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز تجربة العملاء في مختلف أنحاء العالم ، تتطلع OPPO إلى توسيع نطاق توافر سلسلة Find X8 الرائدة المرتقبة في الأسواق العالمية.
لمعرفة المزيد عن OPPO Find X8 وFind X8 Pro وColorOS 15، ترقبونا في حفل الإطلاق العالمي القادم.
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