لينكولن ستار للتطوير العقاري ذ.م.م تضع حجر الأساس لمشروعها السكني الجديد في دبي الجنوب

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- OZON MARKETING) تبدأ اعمال البناء في تطوير سكني فاخر يتكون من G+4+Roof على مساحة 49,573 قدم مربع يوفر وحدات تبدأ من 580,000 درهم مع خطة سداد ميسرة تمتد لـ 72 شهرًا؛ سهلة للمستثمرين . سيتم تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2025.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2024: – أعلنت شركة لينكولن ستار للتطوير العقاري ذ.م.م، والتي تعتبر اسماً صاعداً في سوق العقارات الإماراتي، اليوم عن وضع حجر الأساس لمشروعها السكني الفاخر الجديد في دبي الجنوب، مع تسليم متوققع في الربع الرابع من عام 2025.
سيقدم المشروع خطة سداد جذابة للمستثمرين تمتد على 72 شهرًا بدون فوائد، مع أقساط شهرية بنسبة 1%. يضم المشروع 48 وحدة سكنية تشمل تاون هاوس واستوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين.
قال السيد أوفيس لطيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لينكولن ستار للتطوير العقاري ذ.م.م: “لينكولن ستار ريزيدنس هو تجسيد لإيماننا بإمكانات سوق العقارات في دبي. نحن واثقون من أن هذا المشروع سيضع معيارًا جديدًا للرفاهية والعيش المريح ويوفر فرصة استثمارية مغرية”.
وأشار إلى أن التطوير السكني الفاخر سيركز على الاستدامة والابتكار، حيث سيعيد تعريف أسلوب الحياة العصرية في دبي من خلال مزيج فريد من التصميم المبتكر ذات المرافق العالمية.
وقال السيد أنكيت ألاخ، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس لشركة لينكولن ستار للتطوير العقاري ذ.م.م: “نحن متحمسون لرؤية بدء البناء في مشروع لينكولن ستار ريزيدنس. يمثل هذا المشروع التزامنا بتقديم تجارب سكنية استثنائية لسكاننا. لقد عمل فريقنا بجد لخلق تطوير لا يلبي فقط، بل يتجاوز توقعات المستثمرين”.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على عنصر إيجابي للاستدامة من خلال إجراء حملة تشجير خلال الحفل. تعزز هذه المبادرة الجاذبية البيئية للمشروع، وتشجع السكان على المساهمة في مستقبل أكثر خضرة.
يتميز موقع المشروع في دبي الجنوب بإمكانية تحقيق عائد استثماري مرتفع، وقربه من مطار آل مكتوم الدولي، أكبر مطار في العالم. كما يقع المشروع بالقرب من مدرسة ومستشفى وعيادة ومركز تسوق. علاوة على ذلك، يتميز الموقع بالقرب من إكسبو 2020 دبي، وهو معرض عالمي يعرض الابتكار والثقافة.
يضم المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك صالة رياضية حديثة، وأحواض سباحة، وحدائق طبيعية، ومساحات للفعاليات والمزيد. هذه المرافق، إلى جانب الموقع المتميز للمشروع وميزاته المستدامة، تجعل من لينكولن ستار ريزيدنس فرصة استثمارية جذابة لأولئك الذين يبحثون عن نمط حياة عالي الجودة ومريح وملائم للعائلات
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