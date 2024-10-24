جوائز ديليفرو للمطاعم 2024 تحتفي بأقوى المطاعم في الكويت في النسخة الثالثة هذا العام

(MENAFN
- Deliveroo) أعلنت ديليفرو عن الجولة الثالثة من الفائزين بالمطاعم لهذا العام.
في الربع الثالث من عام 2024، احتفلت ديليفرو بأربعة فائزين. فاز سلايس بجائزة "أقوى مطعم شاورما، والمشهور بشاورما الدجاج اللذيذة ولحم البقر اللذيذ. وحصل جوا على لقب "أقوى مطعم آسيوي" تقديراً للسوشي المبتكر وأطباق البوك التي يمكنك إعدادها بنفسك. كما وحصل جو أند ذا جوس على جائزة "أقوى العصائر والمخفوقات"، حيث يتميز بعصائره الطازجة والمشروبات المخفوقة المنعشة، بينما حصل كاريبو كافيه على جائزة "أفضل خدمة"، حيث أسعد العملاء بمشروباته المصنوعة يدويًا والتزامه بخدمة العملاء.
واحتفالاً بالفائزين، ستتاح للعملاء فرصة الاستمتاع بعروض لفترة محدودة على كل من الفائزين بجوائز المطاعم، على مدى الأسبوعين المقبلين.
جوائز ديليفرو للمطاعم هي احتفال ربع سنوي يكرم المطاعم الاستثنائية ورواد الطهي الذين يعيدون تشكيل المشهد الغذائي على مستوى البلاد. يتم تنظيم المسابقة كل ثلاثة أشهر، وتحديد الفائزين في فئات مختلفة بما في ذلك: "أقوى مطعم"، والذي يكرم المطعم الذي لديه العدد الأكبر من المحبين عبر ثلاثة مطابخ مختلفة كل ثلاثة أشهر؛ "أفضل خدمة"، والتي تُمنح للمطعم الحاصل على أعلى تقييم على ديليفرو، وأفضل مطعم جديد، وهي مخصصة للمطاعم الجديدة التي انضمت مؤخرًا إلى تطبيق ديليفرو.
لمعرفة المزيد عن جوائز ديليفرو للمطاعم أو لتجربة كل ما يقدمه الفائزون في هذه النسخة، يمكن للعملاء تنزيل تطبيق ديليفرو.
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