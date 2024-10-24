أبوظبي تشهد نمواً متسارعاً في سوق العقارات خلال الربع الثالث من 2024

(MENAFN
- houseofcomms) أبوظبي، الإمارات - 23 أكتوبر 2024 - تواصل دوبيزل، المنصة الرائدة لقطاع العقارات في الإمارات لكلٍ من المشترين والمستأجرين والمستثمرين، دورها الفعّال في تسهيل الوصول إلى سوق العقارات المتطورة والمتغيرة باستمرار في الإمارة. بفضل مكانتها المهمة في هذا القطاع، أصدرت دوبيزل مؤشرات تفصيلية عن السوق لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مدروسة. ووفقًا لتحليل الاتجاهات الأخيرة، شهد الربع الثالث من عام 2024 فترة ازدهار ونمو في سوق العقارات بأبوظبي.
خلال هذا الربع، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار وتكاليف إيجار العقارات الفاخرة، في حين واصل القطاع العقاري نموه بزيادة في أسعار البيع والإيجار في بعض المناطق.
بشكل عام، تعكس الاتجاهات ثقة الأطراف المعنية بالسوق، مع استمرار السياسات الداعمة للاستثمار، والشفافية في المعاملات، ورقمنة الإجراءات، والأمان الاستثماري كعوامل رئيسية لتعزيز هذه الثقة.
وتعليقًا على هذه الاتجاهات، قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"شهدت سوق العقارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2024، متفوقةً على أدائها في الفترات السابقة من السنة، وخاصة في قطاع العقارات الفاخرة. وقد برزت مناطق مثل جزيرة ياس وجزيرة الريم كمحاور جذب رئيسية، حيث شهدت هذه المناطق طلبًا قويًا وعوائد استثمارية مميزة. ووفقًا لتقارير داري التي أظهرت وجود ارتفاع ملحوظ في قيمة مبيعات المشاريع قيد الإنشاء بشكل ملحوظ، حيث بلغت 5.4 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 4.5 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من نفس العام. يعكس هذا النمو ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق، مما يعزز من استمرارية الزخم التصاعدي للسوق العقارية في العاصمة. إن العوامل المؤثرة في هذا النمو تشمل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي، إضافة إلى التجربة الحضرية المتطورة التي تقدمها المدينة بالإضافة إلى المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروع جزيرة الجبيل؛ التي تواصل جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز نمو السوق. في دوبيزل، نواصل التزامنا بتمكين مستخدمينا من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في هذه السوق الديناميكية، مع تعزيز دورنا كمنصة رائدة للإعلان عن العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة."
كما أظهر تقرير "داري" وجود زيادة كبيرة في قيمة مبيعات المشاريع العقارية قيد الإنشاء، حيث ارتفعت من 4.5 مليار د.إ في الربع الثاني من هذا العام، إلى 5.4 مليار د.إ في الربع الثالث من عام 2024. ويعكس هذا النمو ثقة الأطراف المعنية بالسوق، مما سيدعم استمرارية نموه في المستقبل.
وتستمر العاصمة في جذب الاستثمارات العالمية بفضل استقرارها الاقتصادي وتجربتها الحضرية الفريدة، إلى جانب مشاريع بارزة مثل؛ متحف اللوفر أبوظبي التي تعزز نمو السوق.
تلتزم دوبيزل بتزويد المستخدمين بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة في هذه السوق الديناميكية، مما يعزز دورها كمنصة رائدة في قطاع العقارات في الإمارات.
نستعرض تالياً أبرز النقاط من تقرير سوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024.
● المناطق الأكثر طلباً للفلل الفاخرة: حافظت جزيرة ياس على مكانتها كأكثر المناطق طلباً لدى الباحثين عن فلل فاخرة للبيع أو للإيجار، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا خلال الربع الحالي 4.25 مليون د.إ، ومتوسط الإيجار 226 ألف د.إ.
● المناطق الأكثر طلباً للشقق الفاخرة: احتلت جزيرة الريم الصدارة لدى الباحثين عن شقق فاخرة للبيع أو للإيجار في أبوظبي، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي بها 99 ألف د.إ، ومتوسط سعر البيع 1.39 مليون د.إ.
● عوائد مرتفعة على الاستثمار للعقارات الفاخرة: قدمت جزيرة الجبيل أعلى عائد على الاستثمار للفلل الفاخرة بنسبة 6.82%، بينما تصدرت جزيرة الريم سوق الشقق الفاخرة بنسبة عائد على الاستثمار 6.85%.
● المناطق الأكثر طلباً للفلل متوسطة السعر: تصدرت منطقة الريف قائمة المناطق الأكثر طلباً لدى الباحثين عن فلل متوسطة السعر، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا بها 2.16 مليون د.إ. أما فيما يتعلق بالإيجار، فقد حافظت مدينة محمد بن زايد على مكانتها لدى الباحثين عن فلل متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي بلغ 144 ألف د.إ.
● المناطق الأكثر طلباً للشقق متوسطة السعر: واصلت منطقة الريف تصدرها كأكثر المناطق طلباً للشقق متوسطة السعر، بمتوسط سعر بلغ 857 ألف د.إ. في المقابل كانت مدينة خليفة المنطقة المفضلة لدى الباحثين عن شقق متوسطة السعر للإيجار، بمتوسط إيجار سنوي 44 ألف د.إ.
● عقارات متوسطة السعر قيد الإنشاء: برز مشروع رويال بارك في مدينة مصدر كأكثر المشاريع طلباً في قطاع الشقق قيد الإنشاء، بمتوسط سعر 883 ألف د.إ. أما في قطاع الفلل، فقد كان الريمان 2 في منطقة الشامخة أكثر المشاريع طلباً بمتوسط سعر 4.05 مليون د.إ.
● عقارات فاخرة قيد الإنشاء: في قطاع العقارات الفاخرة، تصدرت سيتي أوف لايتس في جزيرة الريم قائمة المشاريع قيد الإنشاء للشقق، بمتوسط سعر 1.41 مليون دإ. بينما احتلت نويا ڤيڤيا في جزيرة ياس الصدارة في فئة الفلل الفاخرة بمتوسط سعر 3.37 مليون د.إ.
● عوائد مرتفعة على الاستثمار للعقارات متوسطة السعر: سجلت منطقة الريف أعلى عائد على الاستثمار في قطاع الشقق متوسطة السعر بنسبة 8.90%، بينما تصدرت الغدير فئة الفلل متوسطة السعر بنسبة عائد على الاستثمار بلغت 6.29%.
عقارات للبيع في أبوظبي
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