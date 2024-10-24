شراكة بين "جي إي هيلث كير" ومستشفيات حياة الوطني لدعم التوسع في الرعاية الصحية في المملكة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 أكتوبر 2024: أعلنت "جي إي هيلث كير" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز GEHC)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات الطبية والحلول الرقمية المبتكرة، عن إبرام شراكة متعددة الوسائط مع مستشفيات حياة الوطني، بما يمثل استثماراً كبيراً في البنية التحتية والمعدات في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.
جاء الإعلان عن تعاون "جي إي هيلث كير" الرائد مع مجموعة المستشفيات السعودية الخاصة المعروفة في ملتقى الصحة العالمي 2024 الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، والذي سيزود ثلاثة مستشفيات جديدة تابعة لمستشفيات حياة الوطني في محايل عسير وبيش وبُريدة بتقنيات التصوير التشخيصي المتقدمة. وتهدف المبادرة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للسكان في هذه المناطق بشكل كبير، بما يؤكد التزام كلتا المؤسستين بتعزيز البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية ونتائج المرضى في المملكة.
وستوفر الشراكة لمستشفيات حياة الوطني مجموعة شاملة من حلول التصوير الطبي، بما في ذلك أول نظام "SIGNA™ Victor" من "جي إي هيلث كير" في المملكة والذي يستغل قوة التعلم العميق لتقديم جودة صورة استثنائية، وتعزيز راحة المريض، وخفض التكاليف. وستستفيد مستشفيات حياة الوطني من هذه التقنيات المتقدمة في إطار سعيها لتوسيع انتشارها بسعة إجمالية تبلغ 3000 سرير لضمان وصول أوسع إلى الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة. وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع مواصلة النمو والتحول في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
لقد وضعت المملكة العربية السعودية الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها الوطنية، حيث أظهرت التزامها من خلال استثمار 65 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، قالت دز فوزية اَل جار الله الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني: "يمثل تبني أحدث التقنيات ركيزة أساسية لرؤيتنا الرامية لإعادة تعريف قطاع الرعاية الصحية في المملكة. وستتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’جي إي هيلث كير‘ تسخير قوة حلول التصوير المبتكرة في المستشفيات الثلاثة الجديدة في مجموعة مستشفياتنا. ويشكل هذا التعاون محركاً رئيسياً في استراتيجيتنا لتوسعة أعمالنا، بما يمكّننا من جعل الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في متناول المزيد من المجتمعات وبناء نظام صحي أكثر قوة في جميع أنحاء المملكة".
بدوره، قال محمد الخوري المدير العام ل "جي إي هيلث كير" في الشرق الاوسط: "تمثل شراكتنا مع مستشفيات حياة الوطني استثماراً كبيراً في مستقبل الرعاية الصحية في المملكة، بما يعكس رؤيتنا المشتركة في تقديم حلول عالمية المستوى في مجال الرعاية صحية يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة وذات جودة عالية. وسيسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي، الذي يتماشى مع أجندة رؤية 2030، في تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية في مستشفيات حياة الوطني من إجراء تشخيصات وتقديم خطط علاج أسرع وأكثر دقة عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، بما يؤدي في النهاية إلى تحسين رعاية المرضى".
يمثل هذا التعاون بين "جي إي هيلث كير" ومستشفيات حياة الوطني خطوة كبيرة نحو المضي قدماً في تقديم تحسينات في مجال الرعاية الصحية وتعزيز المشهد الصحي في المملكة. وتدعم كلتا المؤسستين بشكل مباشر أهداف التحول الصحي والالتزام بتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتطورة في المملكة، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تُبسط سير العمل وتُمكن الأطباء من إجراء تشخيصات أسرع وأكثر دقة.
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