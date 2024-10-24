فورد F-150 الجديدة 2024 تشعل الشغف بأداء أقوى وابتكار متميز

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 أكتوبر 2024: تعد فورد F-150 الجديدة التي تم إطلاقها حديثاً في منطقة الشرق الأوسط إضافة مثالية لأحدث مجموعة من السيارات التي قدمتها فورد حتى الآن. هذه الطرازات المتنوعة تُعزز التزام فورد الثابت بالشغف والأداء والابتكار، وتتميز بقدرات متطورة للقيادة على الطرق الوعرة، مدعومة بتكنولوجيا متقدمة وميزات أمان ذكية. تعزز فورد
F-150 أنماط الحياة المتنوعة من العمل إلى الاستجمام، بفضل تصميمها الدقيق الذي يجمع بين القوة الهائلة والراحة الفائقة، لتضمن تجربة قيادة استثنائية في كل مرة.
قوة لا مثيل لها
تقدم هذه السيارة الضخمة أداءً مذهلاً وقدرات مبهرة، حيث تتمتع بعض الطرازات بمحرك 3.5 لتر V6 ® EcoBoostبقوة 400 حصان و678 نيوتن متر من العزم، في حين يقدم محرك 3.5 لترV6 PowerBoost™ الهجين بالكامل قوة 430 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 773 نيوتن متر. كما يتوفر محرك V8 بقوة 5.0 لتر مع عزم دوران يبلغ 556 نيوتن متر وقوة 400 حصان.
كل محرك يقترن بناقل حركة متطور لضمان سلاسة الأداء والتحكم على جميع التضاريس. يأتي محرك 3.5 لتر V6 EcoBoost® ومحرك 5.0 لتر V8 مزودين بناقل حركة أوتوماتيكي إلكتروني بـ10 سرعات مع نظام ®SelectShift ، بينما يتميز محرك 3.5 لتر PowerBoost V6 الهجين بالكامل بناقل حركة هجين إلكتروني أوتوماتيكي بعشر سرعات مع نظام دفع رباعي. تتميز
F-150 أيضاً بتوفير الطاقة المحمولة بفضل نظام Ford Pro Power Onboard، المتوفر بشكل قياسي في طرازات XLT ولارِيَت وتريمور وبلاتينوم. سواء كانت السيارة على الكثبان الرملية أو تجر الأحمال الثقيلة، فإن الـ F-150هي الرفيق الموثوق لأكثر المغامرات الصحراوية جرأة.
راحة لا تضاهى
تتميز فورد F-150 بتصميم خارجي راقي والذي يوفر مزيجاً مثالياً من المساحة والراحة. تأتي المقاعد قابلة للتعديل كهربائياً مع وضعيات متعددة للأسطح، مما يضمن راحة فائقة للسائق والراكب الأمامي، ويعمل نظام التحكم بالمناخ ثنائي المناطق على الحفاظ على برودة المقصورة حتى في أشد الأجواء حرارة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام الصوت Bang & Olufsen Unleashed وشاشة مركزية بحجم 12 بوصة ومنافذ USB المتعددة، إلى جانب خيارات الاتصال اللاسلكي والبلوتوث، تجربة ترفيهية لا مثيل لها تضمن الاستمتاع طوال الرحلة.
قال سام شاجا، مدير العلامة التجارية لفورد للشاحنات: " تجسد طرازات فورد F-150 الجديدة شغف فورد وتراثها العريق، وتدفع حدود الأداء والقوة مع تكنولوجيا متطورة ومستوى من الراحة يستحق التجربة. تلبي هذه الطرازات تطلعات السائقين المميزين في المنطقة، وتقدم الأداء الأمثل في الظروف الصحراوية الحارة سواء على الطرق الوعرة أو خلال الرحلات اليومية."
تقنيات مساعدة السائق المتقدمة
تقدم فورد مع F-150 مجموعة واسعة من تقنيات السلامة وميزات مساعدة السائق المتقدمة لتعزيز ثقة السائقين أثناء القيادة، مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي مع دعم الفرملة الديناميكي، ومساعدة الكاميرا مع كاميرات 360 وكاميرا الرؤية الخلفية مع المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة، وأجهزة الاستشعار في الخلف والمزيد، كما تتوفر تقنيات متقدمة جديدة مثل شاشة الزجاج الأماميّ لضمان بقاء أعين السائق على الطريق بأمان مع إمكانية الوصول إلى معلومات القيادة في الوقت الفعلي على الزجاج الأمامي. بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس LCD قياس 12 بوصة تتيح رؤية واضحة للكاميرات وتحكماً سهلاً في الميزات، كما تعرض شاشة العرض الرقمية المخصصة البيانات الحيوية بوضوح عالٍ، مما يتيح للسائق الوصول بسهولة إلى المعلومات.
قوة، أداء، وأناقة
تأتي فورد F-150 الجديدة بألوان ساحرة تخطف الأنظار، وتتميز ببوابة تحميل Pro Access مزودة بإضاءة LED، مصممة لتحمل الأحمال الثقيلة بكل سهولة. يتيح الباب الخلفي الذي يفتح بزاوية 100 درجة وصولًا أسهل إلى الصندوق الخلفي مع تحسين مدى الوصول بزيادة 19 بوصة، مما يسهل عملية التحميل والتفريغ. تشمل هذه الشاحنة ميزات ذكية مثل المساعد الديناميكي لتوصيل المقطورة وPro Hitch Assist وPro Trailer Back Up Assist، مما يجعل التوصيل والسحب أمراً في غاية السهولة. كما توفر الصناديق التخزينية الإضافية في السرير الخلفي مساحة إضافية للأدوات وملحقات السحب، مثل وصلات المقطورة وأحزمة الربط والسلاسل وكابلات التشغيل، مما يمنح السائق الثقة الكاملة أثناء القيادة. وتكتمل هذه التجربة بمصابيح LED الأمامية ومصابيح الأمان عالية الكثافة ومصباح الحمولة الخلفية، التي توفر إضاءة شاملة لتحسين الرؤية وسلامة السائق.
من الشاحنة القوية للعمل إلى المركبة اليومية المريحة، تقدم فورد F-150 الجديدة ما تحتاجه في الوقت المناسب. تم اختبارها في أقسى الظروف، وهي جاهزة لمواجهة أي تحدٍ بقدرة تحميل وسحب لتناسب جميع التضاريس بسهولة، ومع تصميم ديناميكي جريء وجذاب، ومقصورة داخلية فاخرة توفر الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، أصبحت فورد F-150 الجديدة أكثر قدرة من أي وقت مضى سواء على الطرق السلسة أو الوعرة.
إن فورد F-150 الجديدة متوفرة حالياً في صالات عرض الموزعين المحليين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
MENAFN24102024007469016123ID1108816163