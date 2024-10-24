"جورامكو" تؤسس شراكة جديدة مع خطوط BBN الجوية

(MENAFN
- Asdaa BCW) أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية جديدة جمعتها مع خطوط BBN الجوية التركية، والتي تعتبر المزود الرائد في مجال التأجير الشامل لخدمات الطيران والعمليات اللوجستية ACMI (الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين).
وفي إطار هذه الشراكة، تقدم "جورامكو" خلاصة خبراتها في إجراء الفحوصات الثقيلة على طائرات
إيرباص A320. وتمثل هذه الاتفاقية، التي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2025، بداية علاقة تجارية هامة بين الطرفين.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا الشروع في تعاون جديد مع خطوط BBN الجوية. لا تؤكد هذه الاتفاقية على مكانة جورامكو المتقدمة، بل أنها تعززها كمزود رائد في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية. كذلك، فإن هذه الاتفاقية تزيد من حماسنا لتحديد فرص تعاون جديدة في المستقبل."
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