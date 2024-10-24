الاحتلال ينقل أسرى شمال غزة إلى معسكر“سدي تيمان” سيئ السمعة ويعرّضهم لأبشع أنواع التعذيب

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال تقوم بنقل المواطنين الذين تعتقلهم من شمال القطاع، خلال الحملة العسكرية الحالية، إلى معسكر“سدي تيمان” العسكري بصورة مهينة، وهم مكبلون وذلك عبر شاحنات كبيرة حيث يتعرضون للمعاملة القاسية والضرب المبرح من الجنود باستخدام الهروات والعصي وأعقاب البنادق والركل بالأقدام.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن هؤلاء يتم استقبالهم من قبل الجنود ووحدة القمع ومعهم الكلاب المتوحشة، بالضرب والتنكيل المستمر والمتواصل خلال تواجدهم ومنع تقديم العلاج لهم، وعدم تقديم الأغطية والفراش، والطعام الكافي والمناسب كماً ونوعاً.

وأكدت المؤسسة أن معظم حالات الاستشهاد للمعتقلين من قطاع غزة، حدثت في شهر مارس الماضي في سجن“سدي تيمان”.

وأشارت إلى أنه وفقا لإفادات المعتقلين التي حصلت عليها والفيديوهات المسربة من داخل المعتقل، تؤكد أن الجنود“مارسوا العنف والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين وكما يتم منع كافة الجهات الدولية والحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم”.

وطالبت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتكثيف زيارتهم لمعتقلي غزة وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

كما طالبت المحكمة الجنائية، بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.