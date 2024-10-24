Thursday, 24 October 2024 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينقل أسرى شمال غزة إلى معسكر“سدي تيمان” سيئ السمعة ويعرّضهم لأبشع أنواع التعذيب

10/24/2024 9:09:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال تقوم بنقل المواطنين الذين تعتقلهم من شمال القطاع، خلال الحملة العسكرية الحالية، إلى معسكر“سدي تيمان” العسكري بصورة مهينة، وهم مكبلون وذلك عبر شاحنات كبيرة حيث يتعرضون للمعاملة القاسية والضرب المبرح من الجنود باستخدام الهروات والعصي وأعقاب البنادق والركل بالأقدام.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن هؤلاء المعتقلين يتم استقبالهم من قبل الجنود ووحدة القمع ومعهم الكلاب المتوحشة، بالضرب والتنكيل المستمر والمتواصل خلال تواجدهم ومنع تقديم العلاج لهم، وعدم تقديم الأغطية والفراش، والطعام الكافي والمناسب كماً ونوعاً.

وأكدت المؤسسة أن معظم حالات الاستشهاد للمعتقلين من قطاع غزة، حدثت في شهر مارس الماضي في سجن“سدي تيمان”.

وأشارت إلى أنه وفقا لإفادات المعتقلين التي حصلت عليها والفيديوهات المسربة من داخل المعتقل، تؤكد أن الجنود“مارسوا العنف والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين وكما يتم منع كافة الجهات الدولية والحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم”.

وطالبت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتكثيف زيارتهم لمعتقلي غزة وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

كما طالبت المحكمة الجنائية، بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

MENAFN24102024000205011050ID1108815803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث