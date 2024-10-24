مستعمرون يمنعون الأهالي من قطف محاصيل الزيتون جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - منعت مجموعة من المستعمرين المسلحين، اليوم الخميس، الأهالي من قطف محاصيل الزيتون، في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن عشرات المستعمرين المسلحين من مستعمرة "أفيغال"، منعوا المزارعين من عائلة الجبارين ومتطوعين أجانب من قطف محاصيل الزيتون في منطقة واد ماعين بمسافر يطا، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة المنطقة.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في وتيرة هذه الاعتداءات بشكل كبير في هذه الأيام، بهدف الحيلولة دون وصول المزارعين إلى حقولهم، ومنعهم من جمع محاصيل الزيتون، للحد من قدرتهم على الصمود.
يعاني الأهالي بشكل كبير من هذه الاعتداءات المتكررة، التي غالبا ما ترافقها إصابات في صفوف الأهالي والمتضامنين الأجانب، كما كانت عليه الحال الأسبوع الماضي عندما أصيبت إحدى المتضامنات بجروح نتيجة تعرضها للضرب بالعصي من مجموعة من المستعمرين في قرية سوسيا.
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