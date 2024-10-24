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مستعمرون يمنعون الأهالي من قطف محاصيل الزيتون جنوب الخليل

10/24/2024 9:09:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - منعت مجموعة من المستعمرين المسلحين، اليوم الخميس، الأهالي من قطف محاصيل الزيتون، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن عشرات المستعمرين المسلحين من مستعمرة "أفيغال"، منعوا المزارعين من عائلة الجبارين ومتطوعين أجانب من قطف محاصيل الزيتون في منطقة واد ماعين بمسافر يطا، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة المنطقة.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في وتيرة هذه الاعتداءات بشكل كبير في هذه الأيام، بهدف الحيلولة دون وصول المزارعين إلى حقولهم، ومنعهم من جمع محاصيل الزيتون، للحد من قدرتهم على الصمود.

يعاني الأهالي بشكل كبير من هذه الاعتداءات المتكررة، التي غالبا ما ترافقها إصابات في صفوف الأهالي والمتضامنين الأجانب، كما كانت عليه الحال الأسبوع الماضي عندما أصيبت إحدى المتضامنات بجروح نتيجة تعرضها للضرب بالعصي من مجموعة من المستعمرين في قرية سوسيا.

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