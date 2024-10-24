مركز الاتصال الحكومي يستعرض المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مسودة المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي جرى إعداده بالتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويشكل هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ العديد من برامج التنمية والتطوير والإصلاح التي تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات العامة، ودعم سيادة القانون والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية الشاملة.

ويسعى البرنامج إلى إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام تجاه الخروج من أزمته

وتسريع التعافي من الصدمة الاقتصادية العميقة التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والعمل في الوقت نفسه على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تفاقمت على مدى العقود الماضية، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة، التي من شأنها أن تمهد الطريق لعملية تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة من خلال استهداف المجالات التي يمكن أن تُحدث تغييراً إيجابياً حقيقياً على أرض الواقع.

وكثفت الحكومة جهودها لتهيئة الظروف لتطوير عمل المؤسسات الحكومية وتمكينها من الاضطلاع بدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه والازدهار في وطنه، وعليه جرى تحضير مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، إذ يقدم الإطار الإستراتيجي الذي يحدد الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومجالات التدخل السريعة خلال المرحلة المقبلة، كمجالات ذات أولوية وطنية قصوى تتطلب إجراءات عاجلة.

وينقسم البرنامج الوطني للتنمية والتطوير إلى محورين أساسيين: المحور الأول عبارة عن سبع مبادرات تنموية إستراتيجية تهدف إلى دعم النهوض والتحول الاقتصادي، فيما يستند المحور الثاني إلى أربع ركائز أساسية للتطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، من خلال اتخاذ وتنفيذ مجموعة من تدابير التطوير والإصلاح.

المحور الأول: المبادرات التنموية "عبر قطاعية"، وتتألف من سبع مبادرات أساسية تتمثل في:

أولًا: مبادرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى المساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على توليد احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل الخضراء لأبناء شعبنا، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.

وتتضمن المبادرة مشاريع عدة أهمها: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، والطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، والطاقة الشمسية للمخيمات، وبرنامج الطاقة المتجددة للقطاع العام.

ثانيًا: مبادرة توطين الخدمات الصحية، التي تسعى إلى تحفيز استثمار القطاعين الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز النظام الصحي الحكومي، وتعزيز قدرات القطاع الصحي وبنيته في فلسطين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بطريقة مريحة وفعّالة، إلى جانب خفض كلفة التحويلات الطبية خارج النظام الصحي الحكومي.

وتشمل المبادرة تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السرطان، والحد من مضاعفة الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب، وتوفير بيئة آمنة للمواليد الخُدَّج، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتحضير لإنشاء المركز الوطني الأول للسرطان.

ثالثًا: مبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات الحكومية وتحصيلها، وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تقليل الاعتماد على العملة الورقية في التعاملات التجارية، وتتكون المبادرة من نظام الإيرادات المركزي، ومنصة رقمية إلكترونية لضريبة القيمة المضافة والجمارك، ومنصة الدفع الرقمية الوطنية، وبناء مركز حاضنات وتسريع التكنولوجيا المالية، وبرنامج للتوعية والتدريب الرقمي.

رابعًا: مبادرة شمولية الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والشمول، ومعالجة آثار الأعباء الاجتماعية غير المسبوقة التي سببتها الحرب المدمرة على غزة، والعدوان الهمجي على الضفة الغربية، وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش بكرامة للأسر المتعففة، والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة. وتتضمن المبادرة عدة مشاريع أهمها: مشروع إنقاذ الحياة، ومشروع الحماية، ومشروع قادة المستقبل للأيتام، ومشروع التعافي للأطفال الجرحى.

خامسًا: مبادرة تعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي، وتحسين جدارتها الائتمانية، وتخفيض نفقاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها، والمساهمة في زيادة قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي. وتتضمن المبادرة تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتطوير نماذج مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير إعادة الاستخدام للأغراض الزراعية، وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات الهيئات المحلية.

سادسًا: مبادرة الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية والعلفية، وتعزيز مشاريع مياه الري، ودعم المزارعين والمجتمعات الريفية، وتقليل الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة. وتركز المبادرة على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية الإستراتيجية، وتطوير أنظمة الري المستدامة، واستعادة البيئة الزراعية ومكافحة التصحر، والاستجابة العاجلة لضمان استمرارية الأنشطة الزراعية.

سابعًا: مبادرة التعليم من أجل التنمية، ترنو هذه المبادرة إلى إحداث نقلة شاملة في التعليم بالارتكاز على تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جودته، وزيادة الوصول والالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وتزويد المعلمين بالمهارات التدريسية، وتعزيز قدرة النظام التعليمي على الصمود.

وترتكز أهداف المبادرة ومخرجاتها على محاور عدة، أهمها: تطوير جودة التعليم ما قبل المدرسي، وجودة التعليم والتدريب المهني والتعليم المدرسي العام، وتطوير المناهج المدرسية والمواد التعليمية، وتطوير نظام التقييم في الثانوية العامة الذي يعكس مستوى كفاءات الطلبة ومهاراتهم المختلفة والقدرات العملية بدلاً من التركيز على أدائهم الأكاديمي المرتبط بالحفظ والتلقين.

المحور الثاني: تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي، ويقوم على عدة ركائز:

أولًا: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، بغرض تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين أداء إدارة الضرائب، واعتماد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، ومراجعة قانون ضريبة الدخل، وترشيد النفقات العامة من خلال إجراء مراجعة وظيفية للوزارات والمؤسسات العامة، وتعزيز نظام الرقابة على النفقات الحكومية، وتدابير ضبط بند الإنفاق على الرواتب، واعتماد خطة لسداد المتأخرات على الحكومة، واعتماد خطة عمل بشأن إصلاح نظام التقاعد، وتطوير نظام التحويلات الطبية لوزارة الصحة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال اعتماد حد أقصى للعجز في الموازنة، وإعادة هيكلة الدين العام.

ثانيًا: تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتشمل تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، وتحقيق العدالة، وزيادة كفاءة النظام القضائي، ورقمنة الإجراءات القضائية، وترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

ثالثًا: تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، من خلال رقمنة خدمات الأعمال كالتسجيل التجاري للشركات، واستحداث نظام النافذة الواحدة للأعمال وبوابة المعلومات الإلكترونية لتقديم الإرشادات حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء أو تشغيل النشاطات التجارية، وتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تشمل تحديث قانون تشجيع الاستثمار، واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد قانون المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز بيئة عمل السوق الحر وتنافسية الأعمال، ومراجعة قانون الشركات لمعالجة القضايا التي نشأت عن تطبيق القانون الجديد وفق أفضل الممارسات العملية.

رابعا: الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل عدة قطاعات خدماتية أهمها:

. الارتقاء بخدمات قطاع المياه، من خلال اعتماد خطة الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ المائية في قطاع غزة، وتحديث السياسة والإستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمة التزود بالمياه، واعتماد تعرفة جديدة لكل من المياه والصرف الصحي في محافظات الوطن كافة، وتنظيم تحصيلات مبيعات المياه بحيث تكون الأولوية لسداد ثمن شراء المياه من المصادر المختلفة.

. الارتقاء بخدمات قطاع الطاقة، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة للفترة (2025-2030)، وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد تعرفة مناسبة لمنتجي الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، واعتماد نظام جديد لمنتجي الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، وتضمين برنامج تخزين الطاقة الكهربائية في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمة التزود بالكهرباء، والسماح لجميع مستهلكي الكهرباء وموزعيها بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، واعتماد تعرفة وطنية لبيع الكهرباء للمستهلك تشمل جميع عناصر التكلفة، وتنظيم تحصيلات مبيعات الكهرباء بحيث تكون الأولوية لسداد ثمن شراء الكهرباء من المصادر المختلفة.

. الارتقاء بخدمات قطاع الصحة، من خلال إعادة هيكلة نظام شراء الخدمات الصحية، وإيقاف الاستثناءات في نظام التحويلات خارج نظام الشبكة الطبية الحكومية، وإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي للارتقاء بمستوى خدمات هذا النظام، وتطوير نظام التحويلات الطبية الإلكتروني لضمان سرعة إنجاز التحويلات الطبية والمتابعة عليها، وإجراء التدقيق الفني والمالي على جميع المطالبات الواردة على التحويلات الطبية بغرض تسريع إنجازها.

. الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تسريع مشروع الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية للمواطنين، واعتماد خارطة طريق للهوية الرقمية الوطنية، واعتماد قانون حماية البيانات لتعزيز تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع الإلكتروني للمصالح الاقتصادية كافة، واعتماد آلية التحصيل الرقمي الفوري لضريبة القيمة المضافة.

. الارتقاء بخدمات قطاع التعليم، من خلال زيادة معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي، وتحسين جودة التعليم العام وفق المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب بناء قدرات المعلمين وتنمية مهاراتهم، ومواءمة العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الوطنية ومعالجة التحديات العالمية.

. الارتقاء بخدمات قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية، والاعتماد على الأخصائيين الاجتماعيين لجمع بيانات شاملة عن الحالات الاجتماعية من خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

ورغم الأوضاع الصعبة والأزمات الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه عمل الحكومة، إلا أنها تكثف جهودها للارتقاء بمستوى عمل المؤسسات الحكومية من خلال البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، التي ستشكل حجر الأساس لتحقيق تطلعات شعبنا إلى الكرامة والحرية والازدهار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.