الكرتون كما لم تره من قبل: ابتكار شبابي نحو النمو الأخضر

(MENAFN
- Amman Net) " كنا نبحث عن شيء ملموس فعليا لمفهوم
الاستدامة
"
تصف رؤى التميمي بداية مشوار مشروعها، وهي مهندسة معمارية حديثة التخرج، جمعتها الصدفة مع زميلان - على مقاعد الجامعة - في منظمة فكرة للابتكار والابداع،
كان ثلاثتهم متطوعين فيها، وهناك عرضوا فكرتهم فكانت الإنطلاقة.
في السنة الأخير لرؤى على مقاعد الدراسة الجامعية العام 2023م
اتفقت وشريكيها محمد ناصر وروان شقير على تأسيس
شركتهم
باسم " كرتون سبيس" استثمروا مهارتهم الهندسية في تصميم أثاث مكتبي
صديق للبيئة فريدا من نوعه، فكان المنتج من الكرتون الخام خاليا
من أي مواد لاصقة أو تجميعية، ما عزز عمره الافتراضي، ولقد تميز
بقابليته
للطي وسهولة
الفك والتركيب والتخزين؛ ما يطيل عمره وصلاحيته وفق ما وصفته المهندسة رؤى.
بحماس يتوجه الفريق إلى مساحتهم الخاصة، يجلس أحدهم مقابل الحاسوب ليتابع لمساته الأخيرة على التصميم المراد، وآخر يتفقد القطع المنتجة، لتأتي المهمة التالية تصنيفها ولفها لتصبح جاهزة لاقتناء العملاء في المدارس والروضات ومنظمو الحفلات، وأحيانا يشتريها الأهالي لأطفالهم في المنزل.
الأثر البيئي
أراد الشباب الريادي من منتجهم أن يكون ذو قيمة ومنخفض التكلفة في الآن نفسه، أما فيما يتعلق بالبيئة تقول التميمي" منتجنا نظام الحلقة المغلقة، ما يعني زيرو مانجمنت، يمكن للعملاء بعد شراء المنتج
وحال انتهاء الحاجة منه يتاح لهم
بيعه لنا، فنعيد تدويره وتصميمه".
يندرج ذلك تحت سياسات حلول تقليل البصمة البيئية للمنتجات وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الهادف إلى إذكاء الوعي بأهمية إدارة النفايات والممارسات الاستهلاكية؛ لتحقيق التنمية المستدامة.
وينطوي على المشروع
فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية تقلل الهدروتولد فرص عمل خضراء وتحفيز النمو الاقتصادي، ووفق ما دون على موقع وزارة البيئة بلغ حجم نفايات الكلية من البلاستيك في الأردن 35%، منها15% قابلة لإعادة التدوير، بينما بلغت نسبة نفايات الورق والكرتون16% يراها الناس بعدة أشكال، إذ يستخدم الكرتون لتخزين قطع الأثاث ومواد أخرى، منشأ محلي وخارجي" مستورد"، يتمثل شكلها الآخر في عبوات الأغذية والعصائر.
همزة وصل
يبرز مشروع "كرتون سبيس" استثناءا عما هو دراج في الأردن، فباقي المشاريع تعتمد على وزارة البيئة كهمزة وصل لدعم المبادرات البيئية، وذلك
بتنفيذ مشروع فرز واعادة تدوير النفايات الصلبة (ورق،كرتون، بلاستيك، نايلون، المنيوم، معدن ) بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية بالتدوير والجمعيات البيئية ومنظمات المجتمع المدني، ولقد تضمنت الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في وزارة البيئة الأردنية للعام 2021-2025م تشجيع نهج إعادة التدوير والاستثمار في الاقتصاد الدائري، ما يسمى زيادة تحويل النفايات.
بالتواصل مع الوزارة
تبين أن ثمة 10 مصانع لإعادة
تدوير الورق في الاردن حتى عام 2024م كما ويوجد مصنع واحد قيد الدراسة (دراسة تقييم الأثر البيئي )،
وتم دعم (15) مصنع يتخذ نهج الصناعة الخضراء؛ لإجراءات دراساتRECP
تطبيق منهجية كفاءة الموارد والانتاج الامثل من خلال وزارة الصناعة والتجارة وبتنفيذ من الجمعية العلمية الملكية كما وتضمنت المنحة دعم (100)دراسة تدقيق طاقي يتم تنفيذها من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
خطط مستقبلية
شاركت رؤى وشريكيها في
عدة مؤتمرات بيئية خلال فترة قصيرة من عمر المشروع كان آخرها في "Eco Jo expo"، مؤمنين بهذا النهج
المبتكر والالتزام القوي بالاستدامة، لتقدم "كرتون سبيس" نموذجًا رائعًا لكيفية قيادة الشركات الناشئة الصغيرة والصديقة للبيئة، وبينما حركة منتجهم نشطة تطمح رؤى وفريقها اليوم
لخدمة اوسع لبيئتها ومنتجها ، تقول رؤى:"نطمح خلال السنتين القادمتين أن نمتلك ماكينة قص الكرتون؛ لنعتمد اعتمادا كلي على أنفسنا ونبدأ بانتاج كميات كبيرة..".
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