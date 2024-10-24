الكرتون كما لم تره من قبل: ابتكار شبابي نحو النمو الأخضر

MENAFN - Amman Net)تصف رؤى التميمي بداية مشوار مشروعها، وهي مهندسة معمارية حديثة التخرج، جمعتها الصدفة مع زميلان - على مقاعد الجامعة - في منظمة فكرة للابتكار والابداع،كان ثلاثتهم متطوعين فيها، وهناك عرضوا فكرتهم فكانت الإنطلاقة.

في السنة الأخير لرؤى على مقاعد الدراسة الجامعية العام 2023م

اتفقت وشريكيها محمد ناصر وروان شقير على تأسيس

شركتهم

باسم " كرتون سبيس" استثمروا مهارتهم الهندسية في تصميم أثاث مكتبي

صديق للبيئة فريدا من نوعه، فكان المنتج من الكرتون الخام خاليا

من أي مواد لاصقة أو تجميعية، ما عزز عمره الافتراضي، ولقد تميز

بقابليته

للطي وسهولة

الفك والتركيب والتخزين؛ ما يطيل عمره وصلاحيته وفق ما وصفته المهندسة رؤى.

بحماس يتوجه الفريق إلى مساحتهم الخاصة، يجلس أحدهم مقابل الحاسوب ليتابع لمساته الأخيرة على التصميم المراد، وآخر يتفقد القطع المنتجة، لتأتي المهمة التالية تصنيفها ولفها لتصبح جاهزة لاقتناء العملاء في المدارس والروضات ومنظمو الحفلات، وأحيانا يشتريها الأهالي لأطفالهم في المنزل.





الأثر البيئي

أراد الشباب الريادي من منتجهم أن يكون ذو قيمة ومنخفض التكلفة في الآن نفسه، أما فيما يتعلق بالبيئة تقول التميمي" منتجنا نظام الحلقة المغلقة، ما يعني زيرو مانجمنت، يمكن للعملاء بعد شراء المنتج

وحال انتهاء الحاجة منه يتاح لهم

بيعه لنا، فنعيد تدويره وتصميمه".



يندرج ذلك تحت سياسات حلول تقليل البصمة البيئية للمنتجات وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الهادف إلى إذكاء الوعي بأهمية إدارة النفايات والممارسات الاستهلاكية؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

وينطوي على المشروع

فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية تقلل الهدروتولد فرص عمل خضراء وتحفيز النمو الاقتصادي، ووفق ما دون على موقع وزارة البيئة بلغ حجم نفايات الكلية من البلاستيك في الأردن 35%، منها15% قابلة لإعادة التدوير، بينما بلغت نسبة نفايات الورق والكرتون16% يراها الناس بعدة أشكال، إذ يستخدم الكرتون لتخزين قطع الأثاث ومواد أخرى، منشأ محلي وخارجي" مستورد"، يتمثل شكلها الآخر في عبوات الأغذية والعصائر.









همزة وصل

يبرز مشروع "كرتون سبيس" استثناءا عما هو دراج في الأردن، فباقي المشاريع تعتمد على وزارة البيئة كهمزة وصل لدعم المبادرات البيئية، وذلك

بتنفيذ مشروع فرز واعادة تدوير النفايات الصلبة (ورق،كرتون، بلاستيك، نايلون، المنيوم، معدن ) بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية بالتدوير والجمعيات البيئية ومنظمات المجتمع المدني، ولقد تضمنت الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في وزارة البيئة الأردنية للعام 2021-2025م تشجيع نهج إعادة التدوير والاستثمار في الاقتصاد الدائري، ما يسمى زيادة تحويل النفايات.

بالتواصل مع الوزارة

تبين أن ثمة 10 مصانع لإعادة

تدوير الورق في الاردن حتى عام 2024م كما ويوجد مصنع واحد قيد الدراسة (دراسة تقييم الأثر البيئي )،

وتم دعم (15) مصنع يتخذ نهج الصناعة الخضراء؛ لإجراءات دراساتRECP

تطبيق منهجية كفاءة الموارد والانتاج الامثل من خلال وزارة الصناعة والتجارة وبتنفيذ من الجمعية العلمية الملكية كما وتضمنت المنحة دعم (100)دراسة تدقيق طاقي يتم تنفيذها من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.









خطط مستقبلية

شاركت رؤى وشريكيها في

عدة مؤتمرات بيئية خلال فترة قصيرة من عمر المشروع كان آخرها في "Eco Jo expo"، مؤمنين بهذا النهج

المبتكر والالتزام القوي بالاستدامة، لتقدم "كرتون سبيس" نموذجًا رائعًا لكيفية قيادة الشركات الناشئة الصغيرة والصديقة للبيئة، وبينما حركة منتجهم نشطة تطمح رؤى وفريقها اليوم

لخدمة اوسع لبيئتها ومنتجها ، تقول رؤى:"نطمح خلال السنتين القادمتين أن نمتلك ماكينة قص الكرتون؛ لنعتمد اعتمادا كلي على أنفسنا ونبدأ بانتاج كميات كبيرة..".