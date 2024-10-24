لاجئو الزعتري فقدوا مصدر أرزاقهم ونزحوا تحت ثقل الديون في ظل كورونا

MENAFN - Amman Net) ذات يوم أيلولي من عام 2020 أُعلن عن أول إصابة بالكورونا في مخيم الزعتري شمال الأردن لامرأة تعيش فيه منذ عام 2013 وتعمل في مركز تأهيل ذوي الإعاقة كمساعدة لأخصائية طبيعي أردني نقلت لها الفيروس، وبعد أن خضعت للعزل الطبي في البحر الميت عادت إلى المخيم لتوضع مع أطفالها وزوجها في منطقة عزل خاصة داخل المخيم.وأثار الإعلان عن هذه الحالة في وقت مبكرمن بدء انتشار فيروس كورونا مخاوف كبيرة نظراً لأن المخيم يشكل بيئة شبه معزولة ومكتظة مما يعني أن العدوى قد تنتشر بسرعة أكبر من أي مكان آخر.وكما هو متوقع أدت القيود الناجمة عن جائحة كورونا إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيم الذي يضم 80 ألف لاجئ سوري ، وباتوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب فقدان الوظائف وتقليص الدعم المالي ودور المساعدات الدولية المستمرة.



ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، زاد الفقر بين اللاجئين السوريين في الأردن بشكل كبير في بداية الوباء.

وأدى التطبيق السريع لقيود مكافحة فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود إلى زيادة صعوبة الوصول للمواد الغذائية الأساسية، وكذلك تعطيل جزئي لبرامج المساعدات في سياق إنساني هش للغاية.



ويُعد مخيم الزعتري للاجئين، الذي افتتح في 28 يوليو/تموز 2012 وتديره الأمم المتحدة مع الحكومة الأردنية، أحد أكبر المخيمات في العالم حيث يسكنه 80 ألف شخص. ومع ذلك، يعيش ما يقرب من 80% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، وخاصة في المدن الكبرى في البلاد، حيث تتعرض البنية التحتية لضغوط إضافية.



رقعة شطرنج



ويشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من قاطني المخيم الذي يحتوي على 17 ألف كرفان و8 آلاف خيمة و3 آلاف محل تجاري مما يجعله أشبه بمدينة كاملة أو رقعة شطرنج مبعثرة الأحجار.

ومثل بقية سكان المملكة البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، تم عزل ما يقرب من 120 ألف سوري يعيشون داخل المخيم منذ 21 مارس/آذار استجابة لتهديد فيروس كورونا.

ولكن مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في أحياء متقاربة للغاية ولا يمكنهم الوصول إلى مرافق الصحة والصرف الصحي الأساسية، عبر الكثيرون عن خشيتهم مما سيحدث إذا وصل الفيروس إلى المخيمات.

وفي سياق الاستجابة للمرض الخطير الذي أقلق العالم تم تجهيز المستشفى

الرئيسي وشبكات العيادات الصحية في الزعتري بكامل طاقتها، وأدخلت تدابير إضافية لمكافحة العدوى. وتم وضع الخطط لعزل الحالات المشتبه فيها وإجلائها بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة في المفرق والزرقاء.



إ نتاج كمامات



ويقول الناشط والصحفي"يوسف الحريري" لـ"صوت شبابي" أن النساء في المخيم بشكل عام هن ربات منازل، ولكل منهن أسرة وتتكافأ الفرص بين النساء والرجال بالنسبة للعمل، مضيفاً أن إقبال النساء زاد في ظروف كورونا على مهن مثل الخياطة والكروشيه –أشغال تيرزانا- وحياكة الصوف وصناعة الصابون والعطور.

وكانت المنظمات الإنسانية والمراكز المجتمعية المهتمة باللاجئين-كما يقول- تحرص خلال فترة كورونا على تعليم اللاجئات خصوصاً لتلبية احتياجاتهن المعيشية وتأمين قوت أسرهن.

ولفت محدثنا إلى أن جائحة كورونا كانت فرصة لنساء المخيم لاستثمار قدراتهن وافتتاح مشاريع صغيرة خاصة بدعم من المفوضية وعدد من المنظمات الأخرى الداعمة للمرأة .

وأشار الحريري إلى أن النساء في مخيم كورونا اعتمدن في ظل جائحة كورونا على المبادرات بعد إتباع تدريبات وجلسات توعية من قبل المنظمات عن مدى تأثير فيروس كورونا واستثمرن جهودهن ومهاراتهن ليخرجن بشيء مفيد.



وأنشأت مفوضية اللاجئين ومنظمة لومنت مشغل لانتاج الكمامات وأنتج آنذاك ما بين 3000-إلى 4000 كمامة خلال شهر واحد، إلى جانب مبادرات لتوزيع الصابون والمعقمات وكتابة رسائل توعية بضرورة الالتزام والتباعد والحرص على عدم العدوى.





وحول أكثر المصاعب التي واجهتها النساء داخل الزعتري في ظل كورونا أوضح الحريري أن من أولى هذه المصاعب هو الحجر الصحي والإلتزام في المنزل في مجتمع اتسم بالإلفة والتواصل والجلسات والمشاركة في المناسبات كافة، وخصوصاً بالنسبة للنساء إضافة إلى التحديات المالية نتيجة توقف الأعمال.





ونوّه محدثنا إلى أن ما قدمه الأردن لم يقدمه أحد في العالم على مستوى اللاجئين السوريين، وكان مخيم الزعتري أول مكان يتم منح مطعوم كورونا فيه، مشيراً إلى أن الاستجابة كانت سريعة من قبل جميع قاطني المخيم، وخصوصاً النساء على وجه التحديد لحماية أسرهن وأطفالهن.

كورونا والعمل خارج المخيم



كما فقد الكثير من قاطني المخيم مصدر أرزاقهم من الأعمال التي كانوا يمارسونها خلسة خارجه ومنها العمل في المزارع القريبة، مما رتب على عائلاتهم وأكثرهم نساء أعباء اقتصادية وديون كثيرة.

ووفقاً لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 55.2٪ من سكان مخيم الزعتري هم أقل من 18 عامًا، و30٪ من اللاجئين يأتون من أسر ترأسها نساء.



وتقول الأربعينية "ضحية الأسمر" المصابة بالفشل الكلوي لـ "صوت شبابي" أنها أُرغمت على العمل كـ "مياومة" في إحدى المزارع القريبة من مخيم الزعتري لتأمين لقمة العيش من خلال قطف البندورة وتعشيب المزروعات قبل سنوات مقابل دنانير قليلة لا تكاد تكفي ثمن الخبز والخضار، ولكن جائحة كورونا فاقمت من معاناتها الصحية والمعيشية، واضطرت للبقاء في الخيمة مع ابنها الوحيد الذي كان يساعدها من خلال عمله في البناء بعد وفاة زوجها، وهو الأمر الذي دفعها للإقتراض من أقاربها ومعارفها وأجبرها ذلك في أحيان أخرى على بيع قسائم الغذاء التي تحصل عليها من الأمم المتحدة من أجل توفير متطلباتها الحياتية.



وبحسب المتصل بعملياته في الأردن فإن متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين السوريين في الأردن زادت بنسبة 25% داخل وخارج المخيمات، مشيرة إلى أنه "من المثير للقلق أن الاستخدام السائد للديون ليس من أجل كسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل معظمها لاستهلاك مشتريات الطعام ودفع نفقات الإيجار والعلاج".





التعلم عبر الإنترنت



وفي مجال التعليم، تسببت جائحة كوفيد-19 بأزمة في البلدان النامية التي تعاني من نقص في التكنولوجيا والمهارات ذات الصلة، ومنذ بداية الأزمة، أعلن الأردن عن التحول إلى التعلم عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

ولكن هذا لم يمنع من تولّد شكوك لدى اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري حول مدى فعالية التعلم عن بعد في توفير التعليم للطلاب المقيمين في المخيم، بسبب نقص المعدات التكنولوجية والوضع الاقتصادي الصعب.



الصحة النفسية عن بُعد





ولا يمكن الحديث عن الآثار الصحية الجسدية لوباء كورونا في مكان مغلق كمخيم الزعتري دون الحديث عن تبعاتها على المستوى النفسي، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد أدى وباء فيروس كورونا إلى نشوء أزمة عالمية في مجال الصحة النفسية، مع زيادة بنسبة 25 بالمائة في عدد حالات الإجهاد والاكتئاب خلال العام الأول من الوباء.

ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية تعزى الزيادة إلى أسباب رئيسية منها الضغط غير المسبوق الناجم عن العزلة الاجتماعية بسبب الجائحة. وترتبط بذلك قيود على قدرة الأفراد على العمل والتماس الدعم من الأحبة والانخراط في مجتمعاتهم المحلية. كذلك الوحدة والخوف على النفس وعلى الأحبة من العدوى والمعاناة والموت والحزن بعد فقدان الأحبة والهموم المالية.



وأشار التقرير أيضاً إلى أن النساء قد تأثرن بشدة أكثر من الرجال بسبب كورونا وأن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية بدنية سابقة، مثل الربو والسرطان وأمراض القلب، كانوا أكثر عرضة لظهور أعراض الاضطرابات النفسية عليهم.



وفي الوقت نفسه، تعرضت خدمات الصحة النفسية لانقطاعٍ حاد، نظراً للقيود المفروضة على الحركة، مما صعّب على البعض الحصول على المساعدة والعلاج اللذين يحتاجون إليهما.

وفي محاولة منها لضمان استمرارية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للاجئين والنازحين داخل مخيم الزعتري أثناء الجائحة قامت مفوضية اللاجئين بتكثيف جهودها وتكييف طرقها حيثما أمكن ذلك، ولجأت إلى تقديم خدمات الصحة النفسية عن بُعد، بما في ذلك من خلال خطوط الهاتف الساخنة متعددة اللغات أو عبر جلسات على الإنترنت. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ظروف صحية نفسية شديدة ومعقدة،

ويؤكد الخبراء أن توفير العلاج عبر الإنترنت من شأنه إزالة بعض الحواجز التي تمنع بعض الأشخاص من طلب المساعدة فيما يتعلق بصحتهم النفسية.