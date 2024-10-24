إبسون: 4 استراتيجيات هامّة عند التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

MENAFN - Asdaf News) أعربت شركة“سيكو إبسون” (“Epson”) شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن أملها بأن تكون مصدر إلهام للشركات الأخرى في مجال الانتقال الكامل بنسبة 100% إلى الطاقة المتجددة، وذلك من خلال استعراضها للأفكار التي تعلمتها خلال رحلتها الذاتية في هذا السياق.

وتشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حصة المستخدمين في قطاعات التصنيع وغيرها من القطاعات تقدر بنحو الثلث من استهلاك العالم للطاقة، حيث تعد الطاقة الكهربائية عنصراً رئيسياً من ذلك. وكانت إبسون قد استكملت انتقالها إلى الطاقة المتجددة في اليابان في عام 2021، وعالمياً في المواقع المملوكة لها عام 2023، لترسم بذلك طريقاً مبتكراً للتصنيع باستخدام الطاقة المتجددة يمكن للشركات الأخرى أن تحذو حذوه.

وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا :“لو كانت كل الطاقة الكهربائية المستهلكة في المصانع والمرافق الصناعية مصدرها الطاقة المتجددة، فإن هذا الأمر سيسهم إلى حد كبير في إيجاد حلول لتحدي تغير المناخ. وعلى الرغم من صعوبة تحقيق ذلك، إلا أنه هدف تسعى أعداد متزايدة من الشركات إلى تحقيقه، حيث يمكن للشركات أن تبدأ من خلال استخدام الطاقة المنتجة محلياً حيثما أمكن. ومن خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة، فإن يمكن للدول الواقعة فيها تحقيق فوائد كبيرة مثل تحسين الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير فرص العمل”.

وتحرص دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار بكثافة في التنمية المستدامة، الأمر الذي سيسهم في تحفيز نموها الاقتصادي، وتم وضع أطر العمل اللازمة لتشجيع الشركات على التركيز على الحد من البصمة الكربونية. وكانت مقالة تم نشرها على مدونات البنك الدولي في العام الجاري قد أشارت إلى أن دول هذه المنطقة تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية من الموارد المتجددة، ومن ضمن ذلك هدف المملكة العربية السعودية إلى أن يصبح 50% من مزيج طاقتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين تتطلع سلطنة عُمان إلى توليد 30% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. من جانبها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، عن إطلاق خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين.

أربع استراتيجيات مقترحة للشركة

ترى إبسون أن هناك عدة طرق عملية يمكن للشركات أخذها بالاعتبار عند تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة:

: وذلك من الموردين المحليين من خلال عقود مع موردي الكهرباء – وستعتمد القدرة على القيام بذلك على القواعد المعمول بها في بلد معين. وفي حال كان ذلك ممكناً، فإن يمكن أن تكون الشركة متأكدة من أن الكهرباء التي تنتجها تأتي فقط من مصادر متجددة.: من خلال لوحات الطاقة الشمسية على الأسطح أو من خلال توربينات الهواء في حال كانت المساحة تسمح بذلك. وحتى لو لم تتمكن من توليد جميع احتياجات الطاقة الكهربائية، إلا أنها تعتبر مساهمة مفيدة.: تشتمل المخاوف المتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، على مخاطر انقطاع إمداداتها في حال عدم وجود رياح أو في حال كان نور الشمس محجوباً، لكن تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية توفر حلاً قابلاً للتطبيق لمعالجة ذلك.: عندما يتعلق الأمر بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، فإن المواقع الميدانية التابعة لشركة إبسون هي التي تقرر ما إذا كانت ستتبنى أسلوب الاستثمار الذاتي، أو اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وذلك بناءً على الظروف الفردية لكل دولة أو منطقة. وسيختلف الحل من شركة إلى أخرى، ولكن من المرجح أن يتوصل معظم المصنعين إلى مزيج من هذه العناصر يكون قادراً على قطع شوط طويل على طريق تحقيق أهدافهم في مجال الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. الوسوم#إبسون #التكنولوجيا العالمية