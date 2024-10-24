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تأجيل العمل بساعات اغلاق المحلات التجارية في عمان

10/24/2024 7:18:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت غرفة تجارة عمان عن تأجيل موعد البدء بتطبيق اغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية والذي كان من المتوقع ان يبدأ
في الأول من الشهر القادم .
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان صحفي اصدرته غرفة تجارة عمان، ان اجتماعا عقد اليوم الخميس في الغرفة وضم اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات اصحاب العمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق، تم خلاله استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام وفي نهاية الإجتماع تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الاغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الاول من العام القادم .
واضاف الحاج توفيق ان الغرفة توافقت مع امانة عمان من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والامانة والتي يرأسها نائب امين عمان على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية اعداد تعليمات جديدة ومرورها
بكافة المراحل القانونية والذي سيستغرق حوالي شهرين تقريباً، اضافة إلى رغبة امانة عمان بالقيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضى في كل قطاع، اضافة إلى معرفة ساعة الاغلاق التي تحظى باكبر نسبة توافق في كل قطاع، لان غرفة تجارة عمان تقدمت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للاغلاق تلبية لرغبة القطاعات، حيث تعددت رغبات النقابات بإن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات حيث تباينت الآراء والمقترحات بإن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساءاً إلى الساعة العاشرة مساءاً حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.
واضاف الحاج توفيق ان الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الاغلاق هو الربع الاول من العام القادم وان هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة ان يشملها الاغلاق الموحد وستكون الفترة القادمة كافية لدراسة هذه الطلبات واجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات .
واكد الحاج توفيق انه تم التوافق مع امانة عمان بأن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها وبإشراف الامانة ستكون مرنة، والهدف منها هو ضمان التزام الجميع وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض حيث سيتم اعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الامانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية وعلى الأمانة.
واشاد المجتمعون بتعاون امانة عمان بهذا المجال حيث سادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة وبما يخدم كافة الاطراف ويصب في مصلحة عاصمتنا التي نحب ، حيث جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناء على طلب التجار وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية وكانت نسبة القبول كبيرة جدا .

MENAFN24102024000151011027ID1108815362

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