مشاهد صادمة تثير زوبعة.. تعذيب كلاب في جامعة القاهرة - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني -ضجة كبيرة أحدثتها صور ومقاطع فيديو انتشرت بشكل كثيف خلال الساعات الماضية على مواقع بين المصريين.





فقد أظهرت تلك المشاهد تعاملا وحشيا وانتهاكات بحق عدد كبير من الكلاب الضالة داخل أروقة كلية الطب البيطري في القاهرة، ما أشعل موجة حملات تطالب بإقالة ومحاكمة عميدة الكلية وفتح تحقيق في القصة.

بلاغ للنائب العام

إلا أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، فقد أعلن المحامي نبيه الجنادي تقدمه ببلاغ أمس الأربعاء ضد السيدة إيمان بكر، عميد كلية الطب البيطري، متهما الجامعة بتعذيب الحيوانات الأليفة، وإخضاعها لعمليات جراحية رغم عدم حاجتهم لذلك.





كما طالب المحامي بفتح تحقيق في الواقعة وتقديم المشكو في حقها للمحاكم، ومنع إجراء التجارب العلمية على الحيوانات الحية.

نشطاء حقوق الحيوان في مصر

إلى ذلك، تقدم عدد آخر من ناشطي حقوق الحيوان في مصر، وأصحاب ملاجئ الكلاب، وعدد من المؤثرين على مواقع التواصل ببلاغات إلى النائب العام، مطالبين أيضا باستجواب وزير التعليم العالي، وإيقاف عمليات التعذيب والتجارب على الكلاب والحيوانات الحية.





العميدة تنفي الاتهامات

وكانت الدكتورة إيمان بكر علقت سابقا على المنشورات الخاصة بأخلاقيات التعامل مع الحيوانات خلال التجارب داخل الكلية، مؤكدة أن تلك التجارب تجري وفقًا للضوابط والمعايير العالمية والدولية الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي.





كما نفت الاتهامات المتعلقة بتعذيب وانتهاكات بحق الحيوانات الأليفة داخل الكلية، معتبرة أنها باطلة ونتاج حملات ممنهجة ضدها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.





تعذيب وتجويع..وصراخ الكلاب

أتى ذلك، بعدما انتشرت خلال الأيام السابقة، مجموعة من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر كلابا مربوطة الأطراف والفم وعليها آثار تعذيب وتجويع





كما سمعت في عدد من الفيديوهات أصوات كلاب تئن وتصرخ من الأوجاع والخوف داخل كلية الطب البيطري.





كذلك، ظهر كلب آخر نحيلا للغاية تظهر أضلاعه وعظامه بوضوح، مربوطا بهيكل حديدي ومكمم الفم.





فيما بدت مجموعة أخرى من الكلاب داخل أقفاص وقد بترت أطرافها وظهرت عليها جروح وكانت تصرخ من الألم.





حملات على التواصل

وأحدثت هذه المقاطع موجه من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر هاشتاغ #إقالة_عميدة_كلية_الطب_البيطري و#محاكمة_عميدة_كلية_الطب_البيطري، و#مجزرة_كليات_الطب_البيطري بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر.

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