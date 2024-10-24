رغم دعمها المطلق لتل أبيب.. واشنطن قلقة إثر استهداف إسرائيل جيش لبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - أعرب الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، عن "قلق" بلاده حيال الأنباء عن هجوم إسرائيلي على الجيش اللبناني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء بين لويد، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وبحث الوزيران "العمليات الإسرائيلية في لبنان" والوضع الإنساني في غزة.

وأضاف لويد أن منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي زودت واشنطن إسرائيل بها، تمثل التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن الأخيرة.

والسبت، قال الجيش الإسرائيلي إن واشنطن نشرت في إسرائيل منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى، تحسبا لهجمات إيرانية.

ومع أن بلاده تقدم دعما غير محدود للإبادة الإسرائيلية في غزة، دعا أوستن حكومة تل أبيب إلى "اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة"، وتقييم فرص إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

ورغم دعواتها المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، تقدم واشنطن دعما عسكريا هائلا لإسرائيل، حيث وافقت منتصف أغسطس/ آب الماضي، على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار لتل أبيب في 5 حزم منفصلة.

وأعرب عن "القلق العميق" إزاء أنباء استهداف إسرائيل للقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل".

والأحد، أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 من جنوده بقصف إسرائيلي استهدف آلية عسكرية على طريق عين إبل - حانين في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله" بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و574 قتيلا و12 ألفا وواحد جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في عدوانها على غزة ولبنان، عن "قلق" بلاده حيال الأنباء عن هجوم إسرائيلي على الجيش اللبناني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أمس الأربعاء بين لويد، ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية“البنتاغون”،وبحث الوزيران "العمليات الإسرائيلية في لبنان" والوضع الإنساني في غزة.

وأضاف لويد أن منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي زودت واشنطن إسرائيل بها، تمثل التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن الأخيرة.

والسبت، قال الجيش الإسرائيلي إن واشنطن نشرت في إسرائيل منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى، تحسبا لهجمات إيرانية.

ومع أن بلاده تقدم دعما غير محدود للإبادة الإسرائيلية في غزة، دعا أوستن حكومة تل أبيب إلى "اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة"، وتقييم فرص إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

ورغم دعواتها المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، تقدم واشنطن دعما عسكريا هائلا لإسرائيل، حيث وافقت منتصف أغسطس/ آب الماضي، على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليار دولار لتل أبيب في 5 حزم منفصلة.

وأعرب عن "القلق العميق" إزاء أنباء استهداف إسرائيل للقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية في لبنان "اليونيفيل".

والأحد، أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 من جنوده بقصف إسرائيلي استهدف آلية عسكرية على طريق عين إبل - حانين في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله" بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و574 شهيد

و12 ألفا وواحد جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات شمال اسرائيل، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​