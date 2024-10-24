مدير مستشفى كمال عدوان يحذير من تحوّل المستشفى لمقبرة جماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - حذر مدير مستشفى
كمال عدوان في جباليا شمال غزة حسام أبو صفية، من تحوّل المستشفى إلى "مقبرة جماعية" إذا لم ينته الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة قريباً.
وقال أبو صفية في مقطع فيديو نشره المستشفى: "إمدادات كمال عدوان الطبية في المخزن صفر. ليس لدينا أكياس دم يمكننا تقديمها للجرحى، ولا إمدادات طبية أو أدوية نحتاجها بشكل عاجل".
وأضاف أن بعض الطواقم الطبية في المستشفى إما اعتقلوا أو أصيبوا أو استشهدوا، خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة، ولا تستطيع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إلى أماكن الجرحى، ما يعني تركهم في الشوارع ليموتوا.
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