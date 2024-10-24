مدير مستشفى كمال عدوان يحذير من تحوّل المستشفى لمقبرة جماعية

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - حذر مدير كمال عدوان في جباليا شمال غزة حسام أبو صفية، من تحوّل المستشفى إلى "مقبرة جماعية" إذا لم ينته الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة قريباً.

وقال أبو صفية في مقطع فيديو نشره المستشفى: "إمدادات كمال عدوان الطبية في المخزن صفر. ليس لدينا أكياس دم يمكننا تقديمها للجرحى، ولا إمدادات طبية أو أدوية نحتاجها بشكل عاجل".

وأضاف أن بعض الطواقم الطبية في المستشفى إما اعتقلوا أو أصيبوا أو استشهدوا، خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة، ولا تستطيع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إلى أماكن الجرحى، ما يعني تركهم في الشوارع ليموتوا.