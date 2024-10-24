Thursday, 24 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

10/24/2024 7:09:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (18) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحريين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار بالخليل حيث طالت 9 مواطنين، بعد عملية اقتحام واسعة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

MENAFN24102024000205011050ID1108815212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث