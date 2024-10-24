الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (18) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحريين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار بالخليل حيث طالت 9 مواطنين، بعد عملية اقتحام واسعة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس.
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