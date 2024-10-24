الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (18) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحريين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار بالخليل حيث طالت 9 مواطنين، بعد عملية اقتحام واسعة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، واستخدام دروعاً بشرية.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس.