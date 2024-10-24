ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد (219) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - صدر اليوم الخميس، العدد 219 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، إذ يحتوي العدد على قرارات بقانون، منها قرار بقانون بإلغاء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وقراران بقانون بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعديل اسم وزارة والتعليم ووزارة العالي والبحث العلمي، وقرارات رئاسية، وحكم للمحكمة الدستورية العليا، وعدة أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء منها نظام رقم (4) لسنة 2024 بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010، وتعليمات وقرارات وزارية، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية، وقوائم الإدراج.

وبين الديوان أنه يمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية من العدد على موقع الديوان، كما يمكن الحصول على النسخة الورقية عن طريق الاشتراك السنوي أو نصف السنوي من خلال التواصل مع الديوان أو زيارة المقر.