ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد (219) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - صدر اليوم الخميس، العدد 219 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، إذ يحتوي العدد على قرارات بقانون، منها قرار بقانون بإلغاء قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وقراران بقانون بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعديل اسم وزارة التربية
والتعليم ووزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، وقرارات رئاسية، وحكم للمحكمة الدستورية العليا، وعدة أنظمة صادرة عن مجلس الوزراء منها نظام رقم (4) لسنة 2024 بتعديل نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لعام 2010، وتعليمات وقرارات وزارية، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية، وقوائم الإدراج.
وبين الديوان أنه يمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية من العدد على موقع الديوان، كما يمكن الحصول على النسخة الورقية عن طريق الاشتراك السنوي أو نصف السنوي من خلال التواصل مع الديوان أو زيارة المقر.
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