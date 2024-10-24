الرئيس يشارك في أعمال قمة بريكس في قازان الروسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN - شارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في أعمال قمة "بريكس"، في مدينة قازان الروسية.
ومن المقرر أن يلقي سيادته كلمة
اليوم.
وقال الرئيس الروسيفلاديمير بوتن: أزمة الشرق الأوسط تثير القلق ودوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين
فيما قال رئيس روسيا الاتحادية والرئيس الحالي لمجموعة "بريكس" فلاديمير بوتين، في كلمته، إن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، ودوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين ،وأضاف، أن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وباتت الأكثر دموية في التاريخ.
وأشار بوتين إلى أن الحرب التي بدأت في غزة، انتشرت إلى لبنان، وتؤثر في كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.
وشدد على ضرورة إجراء تسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة عمل على مدى ثمانين عاما وكان القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم. داعيا إلى ضرورة تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي امتدت إلى الأراضي اللبنانية.
ولفت إلى أن هناك غيابا للمساءلة وازدواجية في المعايير، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة واستمرار الحرب.
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته، دول مجموعة "بريكس" إلى بناء عالم خالٍ من الحروب، والإبادة الجماعية.
وأضاف: للأسف نحن نرى استمرار الجرائم، والقتل للأطفال والنساء في قطاع غزة، ولبنان، والمؤسسات الدولية، دون إيجاد خطوات فعلية أمميا ودوليا، لخفض التوتر، ويجب حل الأزمات الإقليمية عبر الأدوات السلمية، والحوار، وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أن مجموعة "بريكس" لها أهداف عالية، ودور كبير في تقريب الدول على الساحة الدولية، لصالح بناء عالم أحسن للدول، وتحقيق الهدف الأساسي، والجهود لتحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، أوضح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا "أن بلاده أعربت عن قلقها من الأعمال القتالية التي تقوم بها إسرائيل، واعتبرنا ما يحدث "إبادة جماعية"، وتقدمنا بطلب لمحكمة العدل الدولية لوقف قتل الأبرياء من نساء وأطفال.
وشدد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
ودعا رامافوزا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل بجهد على تسوية وإنهاء الأزمات، من خلال حوار يهدف إلى الحفاظ على نظام عالمي متعدد الأقطاب، والاستفادة من منصة "بريكس" بكل السبل التي من شأنها تعزيز التعاون.
من جهته دعا ممثل رئيس الوزراء الهندي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط مثار قلق، خاصة في ظل التصعيد المستمر، ونحذر من أن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى خسائر فادحة على مختلف الصعد
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