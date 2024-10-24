الرئيس يشارك في أعمال قمة بريكس في قازان الروسية

MENAFN - Palestine News ) قازان / PNN - شارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في أعمال قمة "بريكس"، في مدينة قازان الروسية.

ومن المقرر أن يلقي سيادته كلمة

اليوم.



وقال الرئيس الروسيفلاديمير بوتن: أزمة الشرق الأوسط تثير القلق ودوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين

فيما قال رئيس روسيا الاتحادية والرئيس الحالي لمجموعة "بريكس" فلاديمير بوتين، في كلمته، إن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، ودوامة العنف لن تنتهي إلا بحل الدولتين ،وأضاف، أن أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وباتت الأكثر دموية في التاريخ.

وأشار إلى أن الحرب التي بدأت في غزة، انتشرت إلى لبنان، وتؤثر في كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة.

وشدد على ضرورة إجراء تسوية في الشرق الأوسط قائمة على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة عمل على مدى ثمانين عاما وكان القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم. داعيا إلى ضرورة تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي امتدت إلى الأراضي اللبنانية.

ولفت إلى أن هناك غيابا للمساءلة وازدواجية في المعايير، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة واستمرار الحرب.

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته، دول مجموعة "بريكس" إلى بناء عالم خالٍ من الحروب، والإبادة الجماعية.

وأضاف: للأسف نحن نرى استمرار الجرائم، والقتل للأطفال والنساء في قطاع غزة، ولبنان، والمؤسسات الدولية، دون إيجاد خطوات فعلية أمميا ودوليا، لخفض التوتر، ويجب حل الأزمات الإقليمية عبر الأدوات السلمية، والحوار، وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار إلى أن مجموعة "بريكس" لها أهداف عالية، ودور كبير في تقريب الدول على الساحة الدولية، لصالح بناء عالم أحسن للدول، وتحقيق الهدف الأساسي، والجهود لتحقيق المصالح المشتركة.

من جهته، أوضح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا "أن بلاده أعربت عن قلقها من الأعمال القتالية التي تقوم بها إسرائيل، واعتبرنا ما يحدث "إبادة جماعية"، وتقدمنا بطلب لمحكمة العدل الدولية لوقف قتل الأبرياء من نساء وأطفال.

وشدد على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

ودعا رامافوزا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل بجهد على تسوية وإنهاء الأزمات، من خلال حوار يهدف إلى الحفاظ على نظام عالمي متعدد الأقطاب، والاستفادة من منصة "بريكس" بكل السبل التي من شأنها تعزيز التعاون.

من جهته دعا ممثل رئيس الوزراء الهندي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن الوضع في الشرق الأوسط مثار قلق، خاصة في ظل التصعيد المستمر، ونحذر من أن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى خسائر فادحة على مختلف الصعد



