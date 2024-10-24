بلينكن يزور قطر للدفع نحو وقف الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - يتوجه الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى قطر، الوسيط الرئيسي مع حركة حماس، سعيا منه إلى إيجاد زخم لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد استشهاد رئيس حماس يحيى السنوار، خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية.

وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة إقليمية بدأها الثلاثاء في إسرائيل، حيث التقى مسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجه الأربعاء الى الرياض التي غادرها الخميس متوجها إلى العاصمة القطرية سعيا للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.

وهذه الرحلة الحادية عشرة لبلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غرة، عقب شن حماس معركة "طوفان الأقصى" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتأتي بعد فشل كافة مساعيه السابقة لإنهاء الحرب المدمرة الدائرة في القطاع.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وجد الرئيس جو بايدن نافذة جديدة لإمكان إبرام اتفاق هدنة بعدما قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار في غزة.

وقال بلينكن إنه تحدث إلى قادة إسرائيل "حول أهمية تحديد ما إذا كانت حماس مستعدة للانخراط في المضي قدما، وهو ما يقوم به المصريون والقطريون بالضبط".

ولكنه قال للصحافيين أثناء مغادرته إسرائيل "أعتقد أن مع رحيل السنوار الذي كان العقبة الأساسية أمام تحقيق اتفاق الرهائن، فهناك فرصة حقيقية لإعادتهم إلى ديارهم وتحقيق الهدف".

وقال بلينكن إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها بايدن في 31 أيار/مايو لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف "أطر جديدة" للسعي إلى تحرير الرهائن المحتجزين.

لكن العديد من المنتقدين للسياسة الأميركية في الولايات المتحدة وخارجها يرون أن المشكلة لا تنحصر بحماس، بل فشل إدارة بايدن الداعمة إسرائيل سياسيا وعسكريا، في الضغط على إسرائيل التي تلقت أسلحة أميركية بمليارات الدولارات منذ بداية الحرب.

ولم تختر حماس بعد خليفة للسنوار. وقال مصدران مطلعان في الحركة لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إنها تتجه نحو تعيين مجلس قيادي مقره الدوحة بدلا من خليفة واحد لرئيس المكتب السياسي.