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سناتور أميركي: اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ممكن قبل نهاية العام

10/24/2024 7:09:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قال السناتور الأميركي الجمهوري لينزي غراهام، إنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، ويعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل نهاية العام.

وقال غراهام في تصريح لرويترز من ولاية ميشيغان حيث يشارك في حملة لحشد الدعم للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، إن نتنياهو يؤيد العمل على اتفاق مع السعودية، مضيفا“أعتقد أن الوقت المناسب للقيام بذلك هو في عهد الرئيس جو بايدن”.

وأوضح أن نائبة الرئيس كاملا هاريس“أكثر التزاما باليسار” ولم تبد اهتماما بالعمل من أجل مثل هذا الاتفاق، لكن بايدن حريص على اتمام اتفاق وسيكون قادرا على حشد الأصوات الديمقراطية اللازمة.

يأتي ذلك، فيما يسعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى دفع مباحثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل قدما،

وتوجه كبير الدبلوماسيين الأميركيين، الأربعاء، مباشرة من تل أبيب إلى الرياض، في إطار جولة في الشرق الأوسط تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وخلال حديثه للصحافيين في مطار بن غوريون، دعا بلينكن للتركيز على“الجائزة الإستراتيجية” للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، فيما تراوح جهوده الدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال“رغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة عظيمة في هذه المنطقة للتحرك في اتجاه مختلف تماما”، منوّها الى أن“السعودية ستكون في قلب التغيير بما يشمل احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

والتقى بلينكن لدى وصوله الى مطار الرياض نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قبل أن يجري مباحثات استمرت لنحو ساعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن شأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية أن يوسع "الاتفاقات الإبراهيمية" التي جرى التوصل إليها إبان عهد الرئيس السابق ترامب. وقد أدت الاتفاقيات إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

MENAFN24102024000205011050ID1108815208

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