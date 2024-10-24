Thursday, 24 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب جنين

10/24/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في خربة مريحة قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن عددا من المستعمرين المدججين بالسلاح، هاجموا المزارعين واستفزوهم في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون.

وأضاف، أن مستعمري مستعمرة "مابود وثان" المقامة على أراضي بلدة يعبد، يعتدون بشكل متكرر منذ قرابة 20 يوما على قاطفي الزيتون في خربة مريحة.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة هذا العام اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها، وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

MENAFN24102024000205011050ID1108815205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث