مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في خربة مريحة قرب بلدة يعبد جنوب جنين.
وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن عددا من المستعمرين المدججين بالسلاح، هاجموا المزارعين واستفزوهم في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون.
وأضاف، أن مستعمري مستعمرة "مابود وثان" المقامة على أراضي بلدة يعبد، يعتدون بشكل متكرر منذ قرابة 20 يوما على قاطفي الزيتون في خربة مريحة.
ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة هذا العام اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها، وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
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