مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قاطفي الزيتون في خربة مريحة قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن عددا من المستعمرين المدججين بالسلاح، هاجموا واستفزوهم في محاولة لمنعهم من قطف الزيتون.

وأضاف، أن مستعمري مستعمرة "مابود وثان" المقامة على أراضي بلدة يعبد، يعتدون بشكل متكرر منذ قرابة 20 يوما على قاطفي الزيتون في خربة مريحة.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة هذا العام اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، كحرق أشجار الزيتون وتقطيعها، وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.