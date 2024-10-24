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بوتين: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة

10/24/2024 7:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قازان / PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة، بينما يتصاعد التوتر بشكل حاد بين إسرائيل وإيران.

وتابع بوتين، خلال اجتماع لمجموعة بريكس+ في مدينة قازان الروسية: "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان"، وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح بوتين الذي كان يجلس بجانب نظيره الصيني شي جين بينغ: "تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".

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