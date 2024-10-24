بوتين: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة، بينما يتصاعد التوتر بشكل حاد بين إسرائيل وإيران.
وتابع بوتين، خلال اجتماع لمجموعة بريكس+ في مدينة قازان الروسية: "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان"، وفقا لوكالة "رويترز".
وصرح بوتين الذي كان يجلس بجانب نظيره الصيني شي جين بينغ: "تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".
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