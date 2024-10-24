شاهين تبحث مع السفير السريلانكي آفاق تطوير التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبلت الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الخميس، في مقر الوزارة برام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية سيريلانكا لدى دولة فلسطين السفير ناوالاجي كوراي.

وثمنت شاهين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والموقف السريلانكي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرضت الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي لا تزال تطال آلاف المدنيين وتدمير كل مقومات الوجود الإنساني في قطاع غزة، مطالبة بضرورة وقف حرب الإبادة ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت ضرورة دفع عجلة التعاون بين فلسطين وجمهورية سيريلانكا، من خلال عقد جولة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين لبحث العلاقات الثنائية.

كما بحثت الوزيرة شاهين مع السفير السيريلانكي ضرورة تطوير التعاون في مجال الزراعة وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجال السياحي، ودعت إلى تسهيل منح التأشيرات للفلسطينيين وتقديم مميزات خاصة لحاملي الجواز الفلسطيني، وتسهيل تمديد الإقامات في حال إقامة مشاريع استثمارية في سيريلانكا، وضرورة تشجيع السياحة الدينية من سيريلانكا إلى فلسطين.

من جانبه، عبر السفير السيريلانكي عن موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن سيريلانكا من الدول التي تدعم المطالب والتوجهات الفلسطينية في كل المنظمات الإقليمية والدولية.

وعبر عن تطلعاته إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعمق العلاقات التي تربط الشعبين، وأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لوكالة الأونروا.