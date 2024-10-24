شاهين تبحث مع السفير السريلانكي آفاق تطوير التعاون المشترك

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبلت وزيرة
الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الخميس، في مقر الوزارة برام الله، رئيس مكتب تمثيل جمهورية سيريلانكا لدى دولة فلسطين السفير ناوالاجي كوراي.
وثمنت شاهين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والموقف السريلانكي التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرضت الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي لا تزال تطال آلاف المدنيين وتدمير كل مقومات الوجود الإنساني في قطاع غزة، مطالبة بضرورة وقف حرب الإبادة ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت ضرورة دفع عجلة التعاون بين فلسطين وجمهورية سيريلانكا، من خلال عقد جولة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين لبحث العلاقات الثنائية.
كما بحثت الوزيرة شاهين مع السفير السيريلانكي ضرورة تطوير التعاون في مجال الزراعة وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجال السياحي، ودعت إلى تسهيل منح التأشيرات للفلسطينيين وتقديم مميزات خاصة لحاملي الجواز الفلسطيني، وتسهيل تمديد الإقامات في حال إقامة مشاريع استثمارية في سيريلانكا، وضرورة تشجيع السياحة الدينية من سيريلانكا إلى فلسطين.
من جانبه، عبر السفير السيريلانكي عن موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن سيريلانكا من الدول التي تدعم المطالب والتوجهات الفلسطينية في كل المنظمات الإقليمية والدولية.
وعبر عن تطلعاته إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعمق العلاقات التي تربط الشعبين، وأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لوكالة الأونروا.
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