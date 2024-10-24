عساف يستقبل السفير الياباني لدى دولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير دولة اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما.
وأشاد عساف بعلاقات البلدين والشعبين الفلسطيني والياباني، والدعم الذي تقدمه اليابان لشعبنا الفلسطيني من خلال دعم الأونروا والمشاريع التنموية، والمواقف السياسية في الأروقة الدولية، مشيرا إلى اهتمام الإعلام الرسمي الفلسطيني بتعزيز التعاون المشترك بين مكونات الإعلام الرسمي والإعلام الياباني.
من جهته، أكد السفير الياباني أهمية العلاقة التي تربط بين اليابان ودولة فلسطين، وأن اليابان ستستمر في دعمها للشعب الفلسطيني في شتى المجلات، وفي مقدمتها العمل مع القيادة الفلسطينية والشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.
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