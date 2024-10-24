عساف يستقبل السفير الياباني لدى دولة فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير دولة اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما.

وأشاد عساف بعلاقات البلدين والشعبين الفلسطيني والياباني، والدعم الذي تقدمه اليابان لشعبنا الفلسطيني من خلال دعم الأونروا والمشاريع التنموية، والمواقف السياسية في الأروقة الدولية، مشيرا إلى اهتمام الإعلام الرسمي الفلسطيني بتعزيز التعاون المشترك بين مكونات الإعلام الرسمي والإعلام الياباني.

من جهته، أكد السفير الياباني أهمية العلاقة التي تربط بين اليابان ودولة فلسطين، وأن اليابان ستستمر في دعمها للشعب الفلسطيني في شتى المجلات، وفي مقدمتها العمل مع القيادة الفلسطينية والشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.