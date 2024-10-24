الرئيس الصيني أمام قمة بريكس: السلام في العالم يواجه“تحديات عميقة”

(MENAFN
- Palestine News Network
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قازان / PNN- اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه أمام قمة بريكس المنعقدة في قازان بروسيا الخميس أن السلام في العالم لا يزال يواجه“تحديات عميقة”.
وقال أمام القادة الحاضرين وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "المسيرة المشتركة لدول الجنوب العالمي نحو التحديث هي حدث كبير في تاريخ العالم".
وأضاف "في الوقت نفسه، لا يزال السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات عميقة".
وكان الرئيس الصيني يتحدث في اليوم الأخير للقمة في قازان، التجمع الدبلوماسي الكبير الذي تريد موسكو تقديمه على انه جبهة موحدة ضد هيمنة الغرب في إدارة شؤون العالم.
وقال "يجب أن نكون قوة استقرار من أجل السلام، وأن نعزز الحوكمة العالمية في مجال الأمن وأن نستكشف حلولا لأبرز المشاكل تعالج في الوقت نفسه أعراضها وأسبابها الجذرية".
إلى ذلك، دعا الرئيس الصيني أيضا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية“حماس” في قطاع غزة، والحؤول دون اتساع نطاق المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وقال "علينا أن نواصل الدفع من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، إحياء حل الدولتين ووقف تمدد الحرب في لبنان".
وأضاف "لا يجب أن يحصل المزيد من المعاناة والدمار في فلسطين ولبنان".
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