الرئيس الصيني أمام قمة بريكس: السلام في العالم يواجه“تحديات عميقة”

MENAFN - Palestine News ) قازان / PNN- اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه أمام قمة بريكس المنعقدة في قازان بروسيا الخميس أن السلام في العالم لا يزال يواجه“تحديات عميقة”.

وقال أمام القادة الحاضرين وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير إن "المسيرة المشتركة لدول الجنوب العالمي نحو التحديث هي حدث كبير في تاريخ العالم".

وأضاف "في الوقت نفسه، لا يزال السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات عميقة".

وكان الرئيس الصيني يتحدث في اليوم الأخير للقمة في قازان، التجمع الدبلوماسي الكبير الذي تريد موسكو تقديمه على انه جبهة موحدة ضد هيمنة الغرب في إدارة شؤون العالم.

وقال "يجب أن نكون قوة استقرار من أجل السلام، وأن نعزز الحوكمة العالمية في مجال الأمن وأن نستكشف حلولا لأبرز المشاكل تعالج في الوقت نفسه أعراضها وأسبابها الجذرية".

إلى ذلك، دعا الرئيس الصيني أيضا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية“حماس” في قطاع غزة، والحؤول دون اتساع نطاق المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال "علينا أن نواصل الدفع من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، إحياء حل الدولتين ووقف تمدد الحرب في لبنان".

وأضاف "لا يجب أن يحصل المزيد من المعاناة والدمار في فلسطين ولبنان".