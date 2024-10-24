إصابة مستوطنين اثنين بصواريخ من لبنان استهدفت شمال إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، الخميس، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها "رصدت سقوط في منطقتين بالجليل الغربي ما أدى الى إلحاق أضرار بسيارات متوقفة".

وأضافت: "حسب المصادر الطبية الاسرائيلية فإن هناك شخصين أصيبا بجروح خطيرة في سيارة" دون مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي بمنشور على منصة إكس: "بعد التنبيهات التي فُعّلت بمنطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، رُصد نحو 50 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، وسقوط عدد آخر" دون تفاصيل.

من جانبها ذكرت "القناة 12" العبرية أن صفارات الإنذار دوت "في مدينة صفد وعشرات البلدات في الجليل الأعلى شمال إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها أفادت صحيفة "هآرتس" بـ"رصد إطلاق 30 صاروخا أطلقت من لبنان على مدينة صفد وبلدات شمال إسرائيل تم اعتراض بعضها وسقط البعض الأخر في مناطق مفتوحة".

وقالت "القناة 12" إن الجيش الإسرائيلي "طلب من السكان في مدينة صفد البقاء على مقربة من مناطق محمية".

وكانت محطات التلفزة الإسرائيلية أفادت بأن "إسرائيليين أفادوا عن سماع صوت انفجارات ربما نتجت عن محاولة اعتراض صواريخ ومقاطع لمحاولة اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد ومحيطها".

في المقابل قال "حزب الله"

في بيان، إن عناصره "قصفوا مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جداً".

وفي بيان آخر ذكر الحزب، أن عناصره "قصفوا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ‏كبيرة". ‏

كما أعلن قصف "قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا (شمال إسرائيل) بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر قال "حزب الله" إن عناصره "استهدفوا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام ومستوطنة كريات شمونة (شمال إسرائيل) بصليتين صاروخيتين".

كما أعلن أن عناصره "استهدفوا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة (شمال إسرائيل) بصلية صاروخية".