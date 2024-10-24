إصابة مستوطنين اثنين بصواريخ من لبنان استهدفت شمال إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، الخميس، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها "رصدت سقوط صواريخ في منطقتين بالجليل الغربي ما أدى الى إلحاق أضرار بسيارات متوقفة".
وأضافت: "حسب المصادر الطبية الاسرائيلية فإن هناك شخصين أصيبا بجروح خطيرة في سيارة" دون مزيد من التفاصيل.
وقال الجيش الإسرائيلي بمنشور على منصة إكس: "بعد التنبيهات التي فُعّلت بمنطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، رُصد نحو 50 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، وسقوط عدد آخر" دون تفاصيل.
من جانبها ذكرت "القناة 12" العبرية أن صفارات الإنذار دوت "في مدينة صفد وعشرات البلدات في الجليل الأعلى شمال إسرائيل" دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها أفادت صحيفة "هآرتس" بـ"رصد إطلاق 30 صاروخا أطلقت من لبنان على مدينة صفد وبلدات شمال إسرائيل تم اعتراض بعضها وسقط البعض الأخر في مناطق مفتوحة".
وقالت "القناة 12" إن الجيش الإسرائيلي "طلب من السكان في مدينة صفد البقاء على مقربة من مناطق محمية".
وكانت محطات التلفزة الإسرائيلية أفادت بأن "إسرائيليين أفادوا عن سماع صوت انفجارات ربما نتجت عن محاولة اعتراض صواريخ ومقاطع لمحاولة اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد ومحيطها".
في المقابل قال "حزب الله"
في بيان، إن عناصره "قصفوا مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جداً".
وفي بيان آخر ذكر الحزب، أن عناصره "قصفوا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة".
كما أعلن قصف "قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا (شمال إسرائيل) بصلية صاروخية".
وفي بيان آخر قال "حزب الله" إن عناصره "استهدفوا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مسكفعام ومستوطنة كريات شمونة (شمال إسرائيل) بصليتين صاروخيتين".
كما أعلن أن عناصره "استهدفوا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة (شمال إسرائيل) بصلية صاروخية".
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