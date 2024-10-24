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أغلى 11 لاعبا تنتهي عقودهم في 2025 بينهم نجم عربي

10/24/2024 7:09:19 AM
(MENAFN- Amman Net) رصد موقع رياضي أغلى 11 لاعبا لكرة القدم ستنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم، ويمكنهم التفاوض مع أندية أخرى بدءا من يناير 2025.

وتضم القائمة 10 لاعبين في أوروبا ولاعبا واحدا في آسيا وهو البرازيلي نيمار المحترف بفريق الهلال السعودي، كما تضم نجما عربيا وحيدا هو المصري محمد صلاح.

وفي ما يلي قائمة أغلى اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران 2025 وقيمتهم السوقية: 11. البرازيلي نيمار
  • وتبلغ قيمة لاعب الهلال السعودي 30 مليون يورو.
10. الهولندي فيرجيل فان ديك
  • وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ30 مليون يورو.
9. الألماني جوناثان تاه
  • وتبلغ قيمة لاعب باير ليفركوزن الألماني 30 مليون يورو.
8. البلجيكي كيفين دي بروين
  • وتقدر قيمة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ45 مليون يورو.

دي بروين نجم مانشستر سيتي (الفرنسية)

7. الكوري الجنوبي هيونغ مين سون
  • وتقدر قيمة لاعب توتنهام الإنجليزي بـ45 مليون يورو.
6. الكندي جوناثان ديفيد
  • وتبلغ قيمة لاعب ليل الفرنسي 45 مليون يورو.
5. الألماني جوشوا كيميش
  • وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.
4. الكندي ألفونسو ديفيز
  • وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.
3. المصري محمد صلاح
  • وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ55 مليون يورو.

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يسجد لله شكرا بعد أحد أهدافه (غيتي)

2. الألماني ليروي ساني
  • وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ60 مليون يورو.
1. ألكسندر أرنولد
  • وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ70 مليون يورو.

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