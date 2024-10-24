أغلى 11 لاعبا تنتهي عقودهم في 2025 بينهم نجم عربي

MENAFN - Amman Net) رصد موقع أغلى 11 لاعبا ستنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم، ويمكنهم التفاوض مع أندية أخرى بدءا من يناير 2025.

وتضم القائمة 10 لاعبين في أوروبا ولاعبا واحدا في آسيا وهو البرازيلي نيمار المحترف بفريق الهلال السعودي، كما تضم نجما عربيا وحيدا هو المصري محمد صلاح.

وتبلغ قيمة الهلال السعودي 30 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ30 مليون يورو.

وتبلغ قيمة لاعب باير ليفركوزن الألماني 30 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ45 مليون يورو.

دي بروين نجم مانشستر سيتي (الفرنسية)

وتقدر قيمة لاعب توتنهام الإنجليزي بـ45 مليون يورو.

وتبلغ قيمة لاعب ليل الفرنسي 45 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ50 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ55 مليون يورو.

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يسجد لله شكرا بعد أحد أهدافه (غيتي)

وتقدر قيمة لاعب بايرن ميونخ الألماني بـ60 مليون يورو.

وتقدر قيمة لاعب ليفربول الإنجليزي بـ70 مليون يورو.