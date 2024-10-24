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برشلونة يكسر عقدة بايرن وفوز ليفربول وسيتي وإنتر وليل بدوري الأبطال

10/24/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Amman Net) سجل القائد رافينيا ثلاثية من الأهداف ليقود برشلونة لفوز كبير 4-1 على غريمه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليهزم الفريق الألماني لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وافتتح رافينيا التسجيل بعد مرور أكثر من دقيقة واحدة بقليل من عمر المباراة عندما تلقى تمريرة متقنة من لاعب الوسط فيرمين لوبيز وتفوق على مصيدة التسلل ليراوغ الحارس مانويل نوير ويضعها في الشباك الخالية.

وأدرك هاري كين التعادل من تسديدة مباشرة في الدقيقة 18، لكن روبرت ليفاندوفسكي أعاد برشلونة للمقدمة في الدقيقة 36 مستغلا خطأ من دفاع بايرن قبل أن يعزز رافينيا تقدم برشلونة من هجمتين مرتدتين في شوطي المباراة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 3 مباريات بينما يحتل بايرن المركز 23 بـ3 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.


ليفربول يهزم لايبزيغ

استفاد داروين نونيز لاعب ليفربول من مشاركة نادرة بالتشكيلة الأساسية وسجل هدفا قاد به الفريق للفوز 1-0 على مضيفه لايبزيغ الألماني اليوم الأربعاء، ليواصل ليفربول بذلك انطلاقته المثالية في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وفي ظل غياب ديوغو جوتا للإصابة، حصل نونيز لاعب أوروغواي على فرصة المشاركة أساسيا وسجل هدف التقدم في الدقيقة 27 من كرة هيأها له محمد صلاح بضربة رأس.

وكان الهدف كافيا ليحقق ليفربول الفوز السادس في 6 مباريات خارج أرضه هذا الموسم في كل المسابقات، وقد حقق بذلك الفوز الثالث على التوالي في دوري الأبطال تحت قيادة المدير الفني الجديد أرنه سلوت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، والتي تضم 36 فريقا، ويمتلك 9 نقاط ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا المتصدر.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للايبزيغ كما أهدر لاعبوه العديد من الفرص الأخرى ليستمر انتظار الفريق للحصول على أول نقطة.


هالاند يقود سيتي لفوز ساحق على سبارتا براغ

سجل إرلينغ هالاند هدفا مذهلا بكعب القدم ضمن ثنائيته في فوز مانشستر سيتي الساحق 5-0 على ضيفه سبارتا براغ ليستمر الفريق الإنجليزي بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودن وجون ستونز وماتيوس نونيز أيضا لصالح فريق المدرب بيب غوارديولا الذي تقدم إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري وله 7 نقاط من 3 مباريات، بينما جمع سبارتا 4 نقاط.


إنتر يفوز على يانغ بويز

سجل البديل ماركوس تورام هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-0 على يانغ بويز السويسري في دوري الأبطال بعد أن أهدر الفريق الإيطالي ركلة جزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وأرسل فيدريكو دي ماركو الكرة إلى تورام بتمريرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى، ليحسم المهاجم الفرنسي الفوز من مسافة قريبة.

كان بإمكان ماركو أرناوتوفيتش أن يمنح إنتر التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 48 لكن ديفيد فون بالموس حارس مرمى يانغ بويز تصدى لتسديدته المنخفضة قبل أن يمنع الكرة مرة أخرى إثر متابعة من دينزل دومفريس.

وتقدم إنتر إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بينما ظل يانغ بويز بلا أي نقاط.


ليل يسقط أتلتيكو

عوض ليل تأخره بهدف واحد ليحقق فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد بفضل هدفين من الكندي جوناثان ديفيد في ثاني انتصار على التوالي يحققه الفريق الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا يحقق ليل انتصاره الثاني على التوالي على فريق إسباني بعدما تغلب 1-0 على ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الماضية.

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