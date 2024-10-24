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تشاؤم إسرائيلي إزاء مستقبل اتفاق السلام مع الأردن بعد مرور ثلاثين عاما

10/24/2024 7:09:17 AM
(MENAFN- Amman Net) لا يخفي الإسرائيليون إحباطهم، وهم يحيون ثلاثين عاما على توقيع اتفاق السلام مع الأردن في مثل هذه ‏الأيام من عام 1994، حيث لا زالت العلاقات باردة، و80% من الجمهور الأردني يعارض التطبيع مع دولة ‏الاحتلال، بالتزامن مع بعض التصريحات السياسية العدوانية من الجانبين، لاسيما وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي ‏ما انفك مؤخرا عن مهاجمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووصفه بالخطر.‏
تال شنايدر مراسلة الشؤون الفلسطينية لموقع زمان إسرائيل ، أكدت أنه "بعد ثلاثين عاما على توقيع ذلك ‏الاتفاق، فلا زال الواقع الأردني يقابل أي حديث عن التطبيع مع إسرائيل بالغضب والقسوة والنقد، بل يخرج الجمهور ‏الأردني في مظاهرات عاصفة ضدها، ويطالب بإلغاء اتفاقيات المياه والغاز معها، ويتفاعل بغضب عندما يشارك ‏سلاحه الجوي في صدّ الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية".‏
وأضافت في تقرير لها "" أن "الوضع لا يقتصر على الشارع الأردني، فالإسرائيليون أنفسهم لم ‏يعودوا يتعاطفون مع الأردن، وغالبًا ما يهاجم سياستهم المملكة، وفي السنوات الأخيرة، مع تزايد القوة السياسية ‏للمستوطنين، هناك دعوات متزايدة لتغيير العلاقة معها بشكل جذري، رغم أن اتفاق السلام مع الأردن ركيزة استراتيجية ‏حاسمة في وضعية دولة الاحتلال في المنطقة، فضلا عما يشكله من دفاع فعال عن أطول الحدود المقدرة بـ 310 كم، ‏وحاجزاً ضد الغزوات المسلحة من الشرق". ‏
وأشارت أنه "رغم أن الاحتلال لديه نقطة ضعف استراتيجية من خلف الجبل في وادي الأردن، إلا أن ‏تصرفات قوات الأمن الأردنية تجعل من الممكن تجنب نشر قوات متعددة على طول الحدود، رغم الهجمات المسلحة ‏الأخيرة في الشهور الماضية الحالة الأولى، لكن بالمقارنة مع ما يحدث على حدود لبنان وسوريا وغزة، فإن هذا حدث ‏غير عادي تحاول عمان إخفاء تعاونها مع تل أبيب لعدم تكرارها، لكن الموقف العام تجاه العدوان الجاري على غزة ‏تغير بشكل كبير مع مرور الوقت، حتى أن جنازة منفذ عملية المعبر الحدودي في سبتمبر، شارك فيها شخصيات ‏بارزة". ‏
الأصول الأمنية
وأوضحت أنه "نظراً للحساسية بين الجانبين، يمتنع كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ‏مناقشة أوضاع العلاقات مع الأردن علناً، ومع ذلك، هناك توافق على أن اتفاق السلام معه، حتى عندما يقف على ‏ركبتيه، يظل أحد أهم الأصول الأمنية الاستراتيجية للاحتلال، رغم أنه لا تزال العلاقات بين الشعبين باردة إلى حد ‏المنعدمة، ولا وجود للسياحة الإسرائيلية إلى العقبة ومنطقة وادي الرام في الوقت الحالي، ولم تحدث سياحة أردنية إلى ‏القدس والمسجد الأقصى على الإطلاق"

وأكدت أنه "اعتبارًا من عام 2022، بلغت التجارة المتبادلة بين إسرائيل والأردن 136 مليون دولار سنويًا، ‏منها 89 مليون دولار واردات من الأردن، و47 مليون دولار صادرات من إسرائيل، ومن بين البضائع المصدرة يمكن ‏العثور على قطع الغيار والمعدات الميكانيكية والمنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية، فيما يستورد الاحتلال من ‏المملكة المنتجات الزراعية وزيت الزيتون والأقمشة والملابس والمفروشات، كما يقوم الاحتلال بتزويد الأردن بكمية ‏سنوية قدرها 50 مليون متر مكعب، تمت زيادتها إلى 100 مليون متر مكعب في عام 2021".‏
وأذكرت أن "اتفاقية الغاز بينهما لعام 2016، تعتمد على شراء الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان لمدة 15 ‏عاما بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتم الربط مع الأردن عبر خط أنابيب تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ‏الكهرباء فيه، حيث يوفر الغاز معظم استهلاك المملكة من الكهرباء، ورغم ما يمكن وصفه بـ"التبعية الاقتصادية"، لكن ‏هناك دعوات كثيرة في الأردن لإلغاء الاتفاقية، رغبة بعدم الاعتماد على الاحتلال اقتصاديا، فيما تزايدت في السنوات ‏الأخيرة دعوات في الرأي العام الأردني للضغط على الحكومة لتقليص العلاقات مع الاحتلال قدر الإمكان".‏
ونقلت عن فروختر رونين خبير العلاقات الإسرائيلية الأردنية، أنه "في حين كانت علاقة الأردن معادية تجاه ‏إسرائيل حتى قبل الحرب على غزة، لكنها اشتدت بعد اندلاعها، وزادت الانتقادات العلنية تجاهها، لكن مشاركة الأردن ‏في عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية توضح أهمية اتفاق السلام مع الأردن باعتباره رصيدا استراتيجيا للاحتلال، ‏مما يفسر حاجته لتحالفات إقليمية، ورغم زيادة الحديث الإسرائيلي عن عدم الاستقرار السياسي في الأردن بسبب ارتفاع ‏نسبة الفلسطينيين، لكنه يواصل الحفاظ على الاستقرار لمدة 103 عاما".‏
معارضة التطبيع
وأضاف أن "الأردن عرف دائمًا كيفية الإبحار في محيط من الدول المعادية، لكن العلاقة الحالية بين ‏إسرائيل والأردن تُظهر الفرق بين السلام والتطبيع، حيث لا يوجد تطبيع لأن القضية الفلسطينية مركزية للغاية بالنسبة ‏لهما، حتى في السنوات التي تلت التوقيع، وبعد توقيع السلام، لم نرى سائحاً أردنياً واحداً في إسرائيل، أتذكر أكاديميا ‏أردنياً جاء لإسرائيل لتدريس دورة في التسعينيات، وبعد عودته مباشرة للأردن، تم فصله من وظيفته، كما أن 80% ‏من الجمهور هناك يعارضون التطبيع مع إسرائيل". ‏
وأشارت الكاتبة أنه "في أوساط اليمين الإسرائيلي، كثيراً ما يتردد ادعاء بأن "الأردن هو فلسطين"، وهناك ‏دعوات لإقامة دولة فلسطينية على أراضي الأردن، بل مقترحات لإقامة دولة فلسطينية على أراضي الأردن، ونقل ‏الفلسطينيين هناك، مما يزيد من مخاوف المملكة، مما شكل حافزًا لها للتوقيع على اتفاقية السلام، لإلغاء "الخيار ‏الأردني"، لكن التحركات اليهودية في المسجد الأقصى، واضطهاد الفلسطينيين، تزيد من توتر العلاقة بين الملك عبد ‏الله ورئيس الوزراء نتنياهو".‏
وأكدت أنه "منذ اندلاع الحرب الحالية، أصبحت المظاهرات في الأردن ضد الاحتلال أكثر حدة وعنفا، في ‏ضوء أنه لا يوجد أفق لحل القضية الفلسطينية، لكن المدهش أنه رغم كل هذا العداء، فلا يزال هناك تنسيق بين ‏المؤسسات الأمنية على جانبي الحدود، لأنه من المخيف التفكير كيف كان يمكن أن تبدو الأمور هذا العام لو لم ‏يتحقق السلام مع الأردن، صحيح أنه ليس سلامًا دافئًا، لكنه بالتأكيد أفضل من أي ساحة أخرى، مع العلم أن هذا ‏التعاون الأمني يعتبر "سامّاً" بالنسبة للنظام الأردني، حيث يتلقى الكثير من الانتقادات الداخلية، لكنه يدرك أن إيران ‏تحاول زعزعة استقراره من الداخل، من خلال تهريب الأسلحة والمخدرات وإدخال العناصر المسلحة لأراضيه، لكن ‏الحديث عن انتقادات داخلية في نظام ملكي، يمكنه إسكاتهم إن أراد". ‏
مشاريع معطلة
وأوضحت أن "اتفاقية السلام حملت الكثير من الوعود، ومن بين المشاريع المقترحة إنشاء مطار مشترك في ‏العقبة وإيلات، بمبادرة من رئيس الوزراء إسحاق رابين والملك حسين، وتضمنت الخطة إنشاء مركز طيران تجاري ‏يخدمهما، لكن مباشرة بعد التوقيع ظهرت مشاكل وبيروقراطية على الجانب الإسرائيلي، وتم تأجيل المشروع على مر ‏السنين، كما لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بينهما، بما فيها القناة البحرية وشبكة سكك حديدية مشتركة، ‏وضخ المياه للبحر الميت لرفع منسوبه، وبناء محطة تحلية في العقبة لتزويد المنطقة بأكملها بالمياه، لكن تم تجميد ‏العديد من هذه المشاريع، أو التخلي عنها بالكامل".‏
أوفير وينتر، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، أكد أن "العلاقات بين ‏إسرائيل والأردن في العقدين الأخيرين كانت بعيدة كل البعد عن رؤية مهندسي السلام، فلا تزال القضية الفلسطينية ‏موضع خلاف رئيسي، مما يسبب الاحتكاك بينهما، وفي ظل الحكومة الحالية، هناك خوف أردني أكبر مما كان عليه ‏في الماضي، كما يتابع الأردن بقلق التآكل المستمر للوضع الراهن في المسجد الأقصى، ويرى أن رفض الاحتلال ‏خلق أفق سياسي تجاه الفلسطينيين يشكل تهديدًا محتملًا مستمرًا لاستقراره".‏

وأضاف أن "كل ما يحدث في غزة والضفة والقدس، يُنظر إليه في الأردن بأنه تهديد لأمنه القومي، ويرتبط ‏هذا بأدواره التاريخية، وحقيقة أن نصف سكانه من أصل فلسطيني، وقسماً كبيراً من جمهوره يدعم الإخوان المسلمين، ‏أي يدعم حماس، ولذلك يكتفي بإجراءات أكثر اعتدالاً لاسترضاء الرأي العام، والتوافق معه، والتضامن مع غزة، كإعادة ‏سفيره من تل أبيب للتشاور، وتعليق "مشروع الازدهار" (المياه مقابل الكهرباء)، وسماع خطاب عدائي من وزير ‏الخارجية، الذي يتهم الاحتلال بانتظام بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو من الملكة الأردنية، ومشاركة الملك عبد الله ‏شخصياً في إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة من مروحية أردنية". ‏
وأشارت أن "الأردن يتمتع بمساعدات أميركية سنوية تبلغ 1.45 مليار دولار، وتشتري 100 مليون متر ‏مكعب من المياه من إسرائيل، وكذلك الغاز مسؤول عن 80% من استهلاكه الاقتصادي، كما ساعد باعتراض ‏الطائرات المسيرة رغم التهديدات الإيرانية، وهي خطوة تطلبت شجاعة كبيرة. وكان يمكن أن تنزلق العلاقات بين ‏الأردن وإيران إلى الصراع، لكن يبدو أنها بدأت تعود تدريجياً لمسارها منذ ذلك الحين، رغم تحذير الملك عبد الله قبل ‏عقدين من "الهلال الشيعي"، ويبدو أن الخوف بدأ يتحقق، والتهديد يطرق بابه".‏
تكشف هذه القراءات الإسرائيلية المعمقة لمستقبل اتفاق السلام مع الأردن، أنه رغم ما تصفع بالسلام البارد ‏معه، والوعود الاقتصادية غير المحققة، فإن الاحتلال لديه الكثير ليخسره إذا انهار اتفاق السلام مع الأردن بالكامل، ‏وهي مسألة يبدو الأخير مطالب بدراستها جيدا لتحقيق مصالحه الأمنية الأساسية، قبل أي شأن آخر.‏

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