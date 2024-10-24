OPPO تتعاون مع VENOM وتطلق عنان جهاز RENO 12F 5G مع نسخة الفلم الجديدة“الرقصة الأخيرة”

MENAFN - Asdaf News) أعلنت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، اليوم عن تعاون رائد مع الفيلم المرتقب“فينوم: الرقصة الأخيرة”، والذي يبدأ عرضه في دور العرض السينمائي في 25 أكتوبر 2024. ويهدف هذا التعاون المفعم بالحيوية إلى إطلاق العنان للقوى الداخلية لدى المستخدمين ودعوتهم لتجربة الميزات غير العادية لأحدث OPPO الذكية، Reno12 F 5G، وهي ميزات مستوحاة من القدرات الخارقة لـبطل فينوم.

قوى تحاكي فينوم مع Reno12 F 5G

تمامًا مثلما يتمتع فينوم بقوة فائقة وحواس معززة وصلابة وقدرات على تغيير الشكل، تم تصميم هاتف Reno12 F 5G بميزات شاملة تستهدف تمكين المستخدمين. وتشمل هذه الميزات:



ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser 2.0): تستخدم هذه الأداة المحسّنة من OPPO الذكاء الاصطناعي لتوفير طريقة سلسة لإزالة الاشخاص والأشياء غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة فقط، ومحاكاة قدرات فينوم على تغيير شكله لتقديم نتائج مثالية.

درع شامل: من خلال تزويده بإطار من سبيكة عالية القوة وشاشة زجاجية متطورة ومعززة، يوفر Reno12 F 5G المتانة، مثل درع فينوم الواقي. ويضمن تصنيف معيار IP64 للهاتف مقاومة الرذاذ والغبار، مع الحفاظ على استجابة الشاشة حتى عندما تكون أيدي المستخدمين مبللة بالماء.

شحن سريع بتقنية SUPERVOOC بقوة 45 وات: استمتع بالشحن السريع أثناء التنقل باستخدام تقنية SUPERVOOC من OPPO، والتي توفر السرعة والتحمل اللذين يحتاجهما المستخدمون – تمامًا مثل قوى التعافي السريع لدى فينوم. ويمكن شحن الهاتف بصورة كاملة من 1 إلى 100% في 71 دقيقة[1] . تقنية AI LinkBoost تحاكي حواس فينوم: مع وضع حواس فينوم المعززة في الاعتبار، تساعد تقنية AI LinkBoost من OPPO في تعزيز الاتصال حتى في بيئات الشبكة الضعيفة مثل الحشود أو مواقف السيارات تحت الأرض.

إضفاء ميزات فينوم على صورك الشخصية

وفي إطار التعاون بين OPPO وفينوم، تطلق OPPO قالبًا حصريًا مستوحى من فيلم“فينوم: الرقصة الأخيرة”، لتشجيع المستخدمين والمعجبين بالفلم على إطلاق قدراتهم الداخلية وإضفاء ميزات فينوم على صورهم الشخصية.

يتوافر هاتف Reno12 F 5G في المملكة العربية السعودية بسعر 1299 ريالًا سعوديًا في جميع منافذ البيع.

ويزود هاتف Reno12 F 5G المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها لمواجهة تحدياتهم اليومية، سواء من خلال المتانة أو الإبداع أو السرعة.

[1] تعتمد البيانات على الاختبارات التي أجريت في مختبرات OPPO. قد يختلف وقت الشحن الفعلي حسب الاختلافات في البيئات أو من جهاز لآخر (مثل الاختلافات في درجات الحرارة وعمر البطارية).