Thursday, 24 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رنا.. أردنية تعاني من السمنة المفرطة دون معيل

10/24/2024 5:22:37 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني – رعد العضايله

تعاني الفتاة الأردنية رنا، من السمنة المفرطة (270 كلغم)، وما يترتب على ذلك من احتياجات خاصة حتى تمكنها من العيش الكريم شأنها شأن أي فتاة أخرى.

رنا يتيمة الوالدين، التي تقطن في جرش شمالي الأردن، تعيش ظروفا معيشية صعبة، دون معيل إلا شقيقتها الكبرى المتزوجة، التي تحمل همّ أسرتها، وإعالة شقيقتها في آن واحد.

رنا، كما روت لـ فيديو خبرني، تتمنى أن يستجيب أحد لمعاناتها، بإجراء عملية (قص) معدة، بسبب سمنتها التي تهدد حياتها، حتى تتمكن من التحرّك وإعالة نفسها بنفسها، دون الاعتماد على إعالة شقيقتها أو راتب صندوق المعونة الوطنية، البالغ 50 دينارا.

تابعوا فيديو خبرني على موقعنا:

MENAFN24102024000151011027ID1108814858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث