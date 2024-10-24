رنا.. أردنية تعاني من السمنة المفرطة دون معيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – رعد العضايله
تعاني الفتاة الأردنية رنا، من السمنة المفرطة (270 كلغم)، وما يترتب على ذلك من احتياجات خاصة حتى تمكنها من العيش الكريم شأنها شأن أي فتاة أخرى.
رنا يتيمة الوالدين، التي تقطن في جرش شمالي الأردن، تعيش ظروفا معيشية صعبة، دون معيل إلا شقيقتها الكبرى المتزوجة، التي تحمل همّ أسرتها، وإعالة شقيقتها في آن واحد.
رنا، كما روت لـ فيديو خبرني، تتمنى أن يستجيب أحد لمعاناتها، بإجراء عملية (قص) معدة، بسبب سمنتها التي تهدد حياتها، حتى تتمكن من التحرّك وإعالة نفسها بنفسها، دون الاعتماد على إعالة شقيقتها أو راتب صندوق المعونة الوطنية، البالغ 50 دينارا.
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