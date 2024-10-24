رنا.. أردنية تعاني من السمنة المفرطة دون معيل

MENAFN - Khaberni) خبرني – رعد العضايله

تعاني الفتاة الأردنية رنا، من السمنة المفرطة (270 كلغم)، وما يترتب على ذلك من احتياجات خاصة حتى تمكنها من العيش الكريم شأنها شأن أي فتاة أخرى.

رنا يتيمة الوالدين، التي تقطن في جرش شمالي الأردن، تعيش ظروفا معيشية صعبة، دون معيل إلا شقيقتها الكبرى المتزوجة، التي تحمل همّ أسرتها، وإعالة شقيقتها في آن واحد.

رنا، كما روت لـ فيديو خبرني، تتمنى أن يستجيب أحد لمعاناتها، بإجراء عملية (قص) معدة، بسبب سمنتها التي تهدد حياتها، حتى تتمكن من التحرّك وإعالة نفسها بنفسها، دون الاعتماد على إعالة شقيقتها أو راتب صندوق المعونة الوطنية، البالغ 50 دينارا.

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