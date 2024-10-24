استراتيجية جديدة قد تحدث فرقا في علاج السرطان

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء معهد "فان أندل" الأمريكي، عن طريقة مبتكرة لتعزيز فعالية نوع معين من السرطان.

وتتضمن الطريقة "الحد من وصول الخلايا السرطانية إلى الدهون".

وتُعتبر الدهون بمثابة مغذيات أساسية ضرورية لوظائف الجسم الصحية. وتعمل الخلايا السرطانية على فرض سيطرتها على العمليات الخلوية الطبيعية لسرقة الموارد مثل الدهون، التي تستخدمها كوقود لنموها وانتشارها.

وركزت الدراسة على مفهوم "موت الخلايا الحديدي"، وهو نوع من موت الخلايا يحدث عندما تتعرض جزيئات الدهون في الخلايا السرطانية للتلف. وفي السنوات الأخيرة، أصبح استهداف هذا النوع من الموت الخلوي "وسيلة واعدة لتطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة السرطان".

وعبر استخدام نماذج الخلايا، أظهر فريق البحث أن تقليل وصول الخلايا السرطانية إلى الدهون يجعلها أكثر حساسية لموت الخلايا الحديدي، ما يعزز فعالية الأدوية التي تحفز هذا النوع من الموت.

وقال إيفان لين، الأستاذ المساعد في المعهد ومعد الدراسة: "نرغب في تحسين فعالية علاج السرطان. ولتحقيق ذلك، يجب علينا فهم سلوك الخلايا السرطانية واكتشاف طرق لاختراق دفاعاتها. نتائجنا تشكل خطوة مهمة نحو أنظمة غذائية مبنية على الأدلة التي قد تعزز العلاجات الحالية في المستقبل".

ويوضح لين أن النتائج تبشر بالخير، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتأكيد الاكتشاف في نماذج أخرى من السرطان، خاصة أن دراستنا تفتح الطريق أمام تطوير استراتيجيات غذائية تهدف إلى مساعدة الأدوية المضادة للسرطان في استهداف الخلايا الخبيثة بشكل أكثر فعالية.

وأضاف: "النظام الغذائي سهل التعديل نسبيا. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن ما يثير حماسنا هو إمكانية استخدام ما نتعلمه لتصميم أنظمة غذائية تتناسب مع أنواع مختلفة من العلاج، ما قد يكون له تأثير كبير".